УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Після спеки почнеться потоп в Україні: синоптики заявили про різку зміну погоди

Марія Тупік
17 липня 2023, 18:23 оновлено 17 липня, 18:34
1747
Температура повітря в Києві вночі становитиме + 19-21 °, а вдень підніметься до 26-28 ° тепла.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні різко погіршиться найближчі години. Як повідомляють синоптики, ряд областей накриють грози і шквали.

За даними Укргідрометцентру, негода, яка розпочнеться у другу половину 17 липня, триватиме до 18 липня.

За прогнозами синоптиків, вже до кінця цієї доби, 17 липня, і вночі, вранці і вдень 18 липня негода охопить ряд областей.

відео дня

До кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних та Житомирській областях, вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози.

"Вдень 18 липня в більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/ сек", - йдеться в повідомленні.

Карта погоди
Карта погоди / Укргідрометцентр

Погода на 18 липня

В Україні температура повітря вночі становитиме 16-21 тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 29-34° вище нуля. Тільки в західних і північних областях буде свіже — до +23-28 °.

У Києві та області 18 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вранці і вдень – короткочасний дощ і навіть гроза. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Температура повітря в Києві вночі становитиме + 19-21°, а вдень підніметься до 26-28 ° тепла.

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама

Головне за день

"Намагаються розгромити наші війська": ЗСУ вступили в бій з окупантами

"Намагаються розгромити наші війська": ЗСУ вступили в бій з окупантами

19:23 Україна
"Накопичили крилаті ракети": Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою

"Накопичили крилаті ракети": Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою

19:04 Світ
Україна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – Жданов

Україна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – Жданов

18:30 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

19:54

"Продовжимо робити неможливе": Резніков розкрив дату наступного Рамштайну

19:23

"Намагаються розгромити наші війська": ЗСУ вступили в бій з окупантами

19:20

Кремлівські маніяки зовсім заплуталися в кваліфікації подійПогляд

19:18

"Демонтаж з кувалдами": Кацурін розповів, як відгуляв незвичайний "мальчішнік"

19:15

Як сказати українською "оставить в покое": Авраменко назвав неочевидний варіант

Україна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – ЖдановУкраїна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – Жданов
19:04

"Зовсім не схожий на себе": Кіркоров налякав росіян новим стилем

19:04

"Накопичили крилаті ракети": Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою

18:23

Після спеки почнеться потоп в Україні: синоптики заявили про різку зміну погоди

18:10

Віддав життя за побратимів: під час контрнаступу загинув командир Анатолій Тегза

Реклама
18:07

Розпочала "голодні ігри": Кулеба пояснив, чому РФ вийшла із "зернової угоди"

17:39

"Ми не боїмося": Зеленський відреагував на вихід РФ із зернової угоди

17:31

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст

16:57

Путіна може не бути в живих: експерт розкрив роль двійників диктатораВідео

16:54

Ще один спортсмен: у Шакіри новий роман з баскетболістом - ЗМІ

16:53

Дівчина придумала супер-засіб, який прибере неприємний запах з унітазуВідео

16:45

У Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25: росіяни стояли з відкритими ротами

16:34

У Китаї хочуть співпрацювати та продовжити "зернову угоду"

16:09

Хрусткі огірочки смакуватимуть всю зиму: важливий секрет від умілих господинь

15:51

Що за круглі дірки в асфальті: навіщо працівники "псують" нову дорогу

15:50

Відрахування частини пенсій: хто із 1 вересня може залишитись без виплат

Реклама
15:48

Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

15:35

До кінця року вийдемо на держкордон: Світан назвав умову перелому у війні

15:15

Ахнули навіть лікарі: прикутий до ліжка боєць ЗСУ заговорив

15:13

Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном

15:02

Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

15:01

Навіщо при варінні картоплі додають кріп: 4 секрети ідеальної страви

14:55

"Охорона не допоможе": профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін

14:31

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди: подробиці

14:28

Її змітають банками: рецепт неймовірно смачної закуски - аджика на зиму

14:25

Коли буде Великдень в 2024 і 2025 році: дати для православних і католиків

14:24

"З Днем бавовни": Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мостуФото

13:42

РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

13:33

Остаточно попрощався з мирним життям: Козловський закінчив бойову підготовку

13:24

Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

12:31

Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

12:31

У Путіна зажурилися через вибухи на Кримському мосту і мріють про "перемогу"

12:30

"Бункерний" може натиснути на кнопку": психолог оцінив ризик ядерного удару РФВідео

12:28

"Підривати будинки та їхніх родичів": Медведєв істерить через Кримський міст

12:27

Чоловік заради жарту зробив дітям ДНК-тест, але розкрив таємницю 17-річної давності

12:26

Що сталося на Кримському мостуПогляд

Реклама
12:24

Як тільки з городу: як заморожувати петрушку на зиму

12:17

"Не всі сприймають": Дорофєєва відповіла на хейт через весілля з Кацуріним

12:08

Верховний Суд визнав незаконними дії рейдерів-кредиторів щодо холдингу GNT актуально

11:55

Заряд з 200 кг вибухівки: Світан назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту

11:49

Ретроградна Венера 23 липня - 4 вересня: Овнам - курортний роман, Близнюкам - повернення боргів

11:28

Кримський міст: а де Storm Shadow?Погляд

11:08

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:07

Від "Бункерного" до "Говоруна": експерт назвав двійників Путіна і їх відмінностіВідео

11:02

Дивовижна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть особливий кавун за 10 секунд

10:57

Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку "АТБ" новости компании

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти