Після спеки почнеться потоп в Україні: синоптики заявили про різку зміну погоди

Температура повітря в Києві вночі становитиме + 19-21 °, а вдень підніметься до 26-28 ° тепла.

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Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні різко погіршиться найближчі години. Як повідомляють синоптики, ряд областей накриють грози і шквали.

За даними Укргідрометцентру, негода, яка розпочнеться у другу половину 17 липня, триватиме до 18 липня.

За прогнозами синоптиків, вже до кінця цієї доби, 17 липня, і вночі, вранці і вдень 18 липня негода охопить ряд областей.

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До кінця доби 17 липня та вночі 18 липня у західних та Житомирській областях, вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози.

"Вдень 18 липня в більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями шквали 15-20 м/ сек", - йдеться в повідомленні.

Карта погоди / Укргідрометцентр

Погода на 18 липня

В Україні температура повітря вночі становитиме 16-21 тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 29-34° вище нуля. Тільки в західних і північних областях буде свіже — до +23-28 °.

У Києві та області 18 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вранці і вдень – короткочасний дощ і навіть гроза. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Температура повітря в Києві вночі становитиме + 19-21°, а вдень підніметься до 26-28 ° тепла.

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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