В Україну мчить нестерпна погода: пекло буде скрізь

Температура повітря в Україні вночі становитиме від +17 до +19, а вдень - від +30 до +32 градусів.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде нестерпно спекотною. Як повідомляють синоптики, на заході України і в Житомирській області очікуються короткочасні дощі, можлива гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, часом температура сягатиме позначки + 33.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20, на узбережжі морів до 23; вдень 28-33, у східній частині 25-30", - пише прес-служба.

відео дня

Погода на 17 липня

на заході коливатиметься від + 29 до + 32 вночі та від +16 до + 19 вдень;

на півночі коливатиметься від + 15 до + 19 вночі та від +28 до + 32 вдень;

на півдні коливатиметься від + 18 до + 22 вночі та від +30 до +33 вдень;

на сході коливатиметься від +14 до +17 вночі та від + 25 до + 29 вдень.

У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме від +17 до +19, а вдень - від +30 до + 32 градусів.

Карта погоди / Укргідрометцентр

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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