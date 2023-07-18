Якою буде осінь 2023: синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад

Погода в Україні восени 2023 буде досить прохолодною та сонячною. При цьому буде не так сухо, як минулого року.
В середньому, велика кількість опадів очікується до восьми днів у сезон. Такий прогноз погоди озвучив синоптик сайту wisemeteo.com.
Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022.
Кількість днів з температурою понад 10°C становить 33, менше 8°C - 42 дня.
"Світловий день в середньому зменшиться до 11 годин. Найдовший день настане 1-го вересня 2023 року і триватиме 13 годин 33 хвилини. Найкоротший - 30-го листопада 2023 року, його тривалість становитиме 8 годин 24 хвилини", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні у вересні 2023
Вересень 2023 буде типовим осіннім місяцем. Перші по-справжньому осінні температурні показники прийдуть вже 1 вересня, що раніше порівняно з вереснем 2022.
Температура в середньому складе 13°C, свідчить прогноз погоди.
Опади в перший місяць осені синоптик прогнозує нетривалі. Короткочасні дощі очікуються в районі 9 і 26 вересня.
Прогноз погода на жовтень 2023
Температурний фон місяця буде високим, свідчить прогноз погоди.
До 8-го жовтня температура повітря коливатиметься від 2°C до 12°C.
На початку місяця очікується тепла, волога погода. В деякі дні стовпчик термометра покаже до 14°C, що, тим не менш, нижче в порівнянні з жовтнем 2022.
Опадів в середині сезону не очікується.
Погода в Україні в листопаді 2023
Листопад 2023 року в Україні буде теплим, як для третього місяця осені.
Найтеплішим днем місяця буде 2 листопада - в цей день стовпчики термометрів піднімуться до 9°C. Найхолоднішим днем листопада буде 25 число з середньодобовою температурою близько -2°C.
"Водночас прогноз на листопад 2023 менш сприятливий, ніж на аналогічний місяць сезону 2022", - каже синоптик.
Опади в листопаді будуть помірними. Будуть три дощових дні, в основному в період 8-27 листопада.
Як повідомляв Главред, раніше синоптик порталу Gismeteo прогнозував, що погода в Україні різко зміниться - в липні країну накриватиме неймовірною спекою, але будуть різкі перепади температури. Зокрема, вже до кінця червня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться вище + 30 градусів.
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