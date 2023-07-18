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Якою буде осінь 2023: синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад

Анна Ярославська
18 липня 2023, 10:11 оновлено 18 липня, 10:22
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Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Погода
Якою буде погода в Україні восени 2023 / Фото: pixabay.com

Погода в Україні восени 2023 буде досить прохолодною та сонячною. При цьому буде не так сухо, як минулого року.

В середньому, велика кількість опадів очікується до восьми днів у сезон. Такий прогноз погоди озвучив синоптик сайту wisemeteo.com.

Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022.

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Кількість днів з температурою понад 10°C становить 33, менше 8°C - 42 дня.

"Світловий день в середньому зменшиться до 11 годин. Найдовший день настане 1-го вересня 2023 року і триватиме 13 годин 33 хвилини. Найкоротший - 30-го листопада 2023 року, його тривалість становитиме 8 годин 24 хвилини", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні у вересні 2023

Вересень 2023 буде типовим осіннім місяцем. Перші по-справжньому осінні температурні показники прийдуть вже 1 вересня, що раніше порівняно з вереснем 2022.

Температура в середньому складе 13°C, свідчить прогноз погоди.

Опади в перший місяць осені синоптик прогнозує нетривалі. Короткочасні дощі очікуються в районі 9 і 26 вересня.

Прогноз погода на жовтень 2023

Температурний фон місяця буде високим, свідчить прогноз погоди.

До 8-го жовтня температура повітря коливатиметься від 2°C до 12°C.

На початку місяця очікується тепла, волога погода. В деякі дні стовпчик термометра покаже до 14°C, що, тим не менш, нижче в порівнянні з жовтнем 2022.

Опадів в середині сезону не очікується.

Погода в Україні в листопаді 2023

Листопад 2023 року в Україні буде теплим, як для третього місяця осені.

Найтеплішим днем місяця буде 2 листопада - в цей день стовпчики термометрів піднімуться до 9°C. Найхолоднішим днем листопада буде 25 число з середньодобовою температурою близько -2°C.

"Водночас прогноз на листопад 2023 менш сприятливий, ніж на аналогічний місяць сезону 2022", - каже синоптик.

Опади в листопаді будуть помірними. Будуть три дощових дні, в основному в період 8-27 листопада.

Як повідомляв Главред, раніше синоптик порталу Gismeteo прогнозував, що погода в Україні різко зміниться - в липні країну накриватиме неймовірною спекою, але будуть різкі перепади температури. Зокрема, вже до кінця червня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться вище + 30 градусів.

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