Україну накриють дощі з грозами: синоптик попередила про погодні "сюрпризи"

У частині областей очікуються опади, але температура повітря у всіх регіонах буде досить високою – від +23 до +28 градусів.

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Погода в Україні - частину областей накриють дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні найближчим часом буде переважно теплою, але мешканцям низки областей варто бути готовими до опадів.

Дощі з грозами очікуються у четвер, 23 травня, у західних областях, а також на північному заході. Про це попередила синоптик Наталя Діденко.

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"Завтра, 23 травня, в Україні переважно сонячно, лише на заході та північному сході похмариться і місцями пройдуть дощі з грозами", – зазначила синоптик.

Вона розповіла, що температура повітря у цей день в нашій державі триматиметься на рівні від +23 до +28 градусів.

У Києві в четвер буде трохи хмарно, але опадів не очікується. Температура повітря в столиці України становитиме +26 градусів.

Погода в Україні 23 травня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше повідомлялося, що стала відома дата сильного потепління – вдарить +28 градусів. В Україні скоро ще сильні потепліє, але разом з тим частину областей накриють дощі.

Нагадаємо, синоптики попередили, що Україну "розсмажить" майже до +30, і сказали, де очікувати штормовий вітер та грозові дощі. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України пориви вітру досягатимуть 20 м/с.

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