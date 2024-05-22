Україну накриють дощі з грозами: синоптик попередила про погодні "сюрпризи"

Погода в Україні найближчим часом буде переважно теплою, але мешканцям низки областей варто бути готовими до опадів.
Дощі з грозами очікуються у четвер, 23 травня, у західних областях, а також на північному заході. Про це попередила синоптик Наталя Діденко.
"Завтра, 23 травня, в Україні переважно сонячно, лише на заході та північному сході похмариться і місцями пройдуть дощі з грозами", – зазначила синоптик.
Вона розповіла, що температура повітря у цей день в нашій державі триматиметься на рівні від +23 до +28 градусів.
У Києві в четвер буде трохи хмарно, але опадів не очікується. Температура повітря в столиці України становитиме +26 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.
Також раніше повідомлялося, що стала відома дата сильного потепління – вдарить +28 градусів. В Україні скоро ще сильні потепліє, але разом з тим частину областей накриють дощі.
Нагадаємо, синоптики попередили, що Україну "розсмажить" майже до +30, і сказали, де очікувати штормовий вітер та грозові дощі. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України пориви вітру досягатимуть 20 м/с.
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