Буде спека +30 градусів: у яких областях скоро вдарять літні температури

У низку областей прийде сильне потепління, але в той же час частину України накриють дощі з грозами.

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Погода в Україні - у деяких областях буде спека +30 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 20 по 26 травня, буде теплою і комфортною. У найближчі дні повітря поступово прогріватиметься у більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.

У деяких областях в окремі дні температура повітря навіть підніматиметься до +30 градусів.

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Проте у деяких областях будуть йти дощі з грозами, а в другій половині тижня очікується посилення вітру. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Він зазначив, що невеликі, місцями помірні дощі з грозами можливі в окремі дні. А ближче до вихідних через посилення антициклону буде спостерігатися незначне похолодання і вітряна погода.

У той же час буде зберігатися найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах.

Погода в Україні 20 травня

У понеділок, 20 травня, вночі без істотних опадів, вдень у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15-17 м/с. На решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західній частині південно-східний, 5 -10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +21…+26.

Погода в Україні 20 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 травня

У вівторок, 21 травня, вночі без істотних опадів, вдень у західній частині та місцями на крайній півночі країни пройдуть невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. В решті регіонів України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +22...+27, на Закарпатті до +30.

Погода в Україні 21 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 травня

У середу, 22 травня, в Україні переважно – без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27.

Погода в Україні 22 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 травня

У четвер, 23 травня, вночі у західних областях, вдень також у північних, центральних та східних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15-20 м/с. У південній половині країни та у Криму без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, вдень +22…+27, у південній частині +28…+30 градусів.

Погода в Україні 23 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 травня

У п'ятницю, 24 травня, у західних областях, вдень також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами, на решті території України без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +20…+25, на півдні до +28 градусів.

Погода в Україні 24 травня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 травня

У суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Криму та на крайньому заході місцями пройдуть грозові дощі. Вітер східний/ південно-східний, 7-12 м/с, на півдні, у Приазов'ї та на Донбасі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +19…+24.

Погода в Україні 26 травня

У неділю, 26 травня, в Україні без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на півдні, у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +19…+24.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода наступного тижня і вдарить +26 градусів. В Україну прийде потепління, але разом з ним нашу державу накриють дощі. Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха розповіла, якою буде погода упродовж тижня, з 20 по 26 травня.

Також раніше метеоролог Ігор Кібальчич попередив про різкі зміни в погоді. Він розповів, якою буде погода на вихідні, 18-19 травня, і попередив про потепління з дощами.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що увірвуться дощі з грозами – стало відомо, у яких областях буде вирувати негода. Синоптики стверджують, що в Україну йде довгоочікуване потепління.

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