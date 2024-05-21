Ситуація не дуже хороша: синоптик попередила про погодну небезпеку на тижні

В Україну прийде метеорологічне літо. Буде мало дощів, зрідка лунатимуть грози, проте не в усіх регіонах.

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Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні до 26 травня / Фото: pixabay.com

Погода в Україні цього тижня буде по-літньому теплою. Однак комфортна погода очікується не в усіх регіонах України. Зокрема, циклон над Центральною Європою принесе в західні області локальні короткочасні дощі та окремі грози, а на Закарпатті та Прикарпатті дощів буде ще більше. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Невеликі опади вдень упродовж тижня очікуються в Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Аж у п'ятницю, 24 травня, дощі доберуться і до Півдня, пише NV.

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Температура повітря вдень становитиме +22...+28, а вночі - від +9 до +14.

Трохи прохолодніше було свіжіше в карпатському регіоні та на узбережжі морів - там стовпчики термометрів піднімуться не вище +24.

Погода на вихідні

25 травня - без опадів, лише вночі в південно-західних, а вдень у західних областях можуть бути короткочасні дощі, місцями грози.

Вночі температура повітря становитиме +11...+17. Денна температура сягатиме +27.

Загалом, така ж погода очікується і на початку наступного тижня.

Птуха додала, що через брак дощів почали турбуватися аграрії.

"Наші агрометеорологи кажуть, що це не зовсім добре для низки культур - не вистачає вологи в ґрунті. Ситуація не критична, але в деяких регіонах не дуже хороша", - сказала синоптик.

Погода в Києві

У столиці протягом тижня буде переважно без опадів, принаймні до четверга, 23 травня.

"У четвер може бути більше хмарності, а ось 24-го, у п'ятницю, вдень можливий невеликий короткочасний дощ і гроза", - попередила Птуха.

Температура повітря вночі становитиме +14...+16 градусів. Денна температура в регіоні очікується від +25 до +27.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні - останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим і не спекотним, прогнозують синоптики.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня, з 20 до 26 травня, буде теплою та комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.

У деяких областях в окремі дні температура повітря навіть підніматиметься до +30 градусів. Однак у деяких областях йтимуть дощі з грозами, а в другій половині тижня очікується посилення вітру.

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