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Україну "розсмажить" майже до +30: де очікувати штормовий вітер та грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2024, 20:00
719
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України пориви вітру досягатимуть 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 22 травня буде дощовою та грозовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже у всій Україні. Безпечно буде лише на території Криму, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Херсонської областей.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що температура повітря в Україні підвищиться до 28 градусів тепла.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 22 мая
Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: ventusky

Погода 22 травня

В Україні 22 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у на Закарпатті, Прикарпатті та на північному сході країни. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, в Карпатах та на узбережжі морів 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +27

За даними meteoprog, 22 травня в Україну прийде справжня спека. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів.

погода 22 мая
Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: meteoprog

Погода 22 травня у Києві

У Києві 22 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 22 мая
Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим і не спекотним, прогнозують синоптики.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня, з 20 до 26 травня, буде теплою та комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі – синоптик розповів, якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду.

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