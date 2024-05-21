Вдарить +28 градусів: стала відома дата сильного потепління

В Україні скоро ще сильні потепліє, але разом з тим частину областей накриють дощі.

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Погода в Україні - вдарить +28 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні скоро стане ще теплішою. Від середи, 22 травня, і до кінця поточного тижня стовпчики термометрів показуватимуть денну температуру від +22…+28 градусів. Таким прогнозом погоди на найближчі дні поділилася синоптик Наталія Діденко.

"Буде весь час тепло в Україні. Завтра, та й до кінця тижня, денна температура повітря становитиме +22…+28 градусів", – розповіла синоптик. відео дня

Але при цьому Україну не оминатимуть дощі. Найближчим часом найбільша ймовірність дощів на Закарпатті, у прикарпатських областях, місцями на Волині, Рівненщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. На решті території України 22 травня без істотних опадів.

Також синоптик попередила, що у середу, 22 травня, у західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, але загалом він буде помірним.

У Києві 22 травня буде тепла погода, стовпчики термометрів максимально підійматимуться до рівня +24…+26 градусів.

"Дощі завтра малоймовірні, проте хмарність "хвоста" атмосферного фронту прикриватиме сонце, щоб не так напікало з незвички ще весняної. Перший якийсь відчутніший дощ пройде в столиці в п'ятницю", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 22 травня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі – синоптик розповів, якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду.

Нагадаємо, синоптик попередила про погодну небезпеку на тижні. В Україну прийде метеорологічне літо. Буде мало дощів, зрідка лунатимуть грози, проте не в усіх регіонах.

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