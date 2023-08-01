Україну накриє відразу 3 шторми: календар магнітних бур на серпень

Магнітні бурі в серпні накриватимуть Україну мінімум три рази. Деякі бурі будуть дуже сильні.

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Календар магнітних бур на серпень 2023 / фото: pexels

Магнітні бурі у серпні накриють Україну. Вони час від часу будуть бушувати. Про це повідомляє Meteoagent.

У цьому місяці будуть як слабкі активності, так і середні, і навіть сильні. У серпні очікуються відразу 3 магнітні бурі. Дві з них будуть дуже сильними.

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Календар магнітних бур в серпні 2023

Очікується, що перша магнітна буря в липні почнеться вже в четвер - 3 серпня. У цей день очікується середня 3-бальна магнітна буря. Вона триватиме мінімум до 4 серпня. У цей день її потужність сягатиме також 3 бали.

Друга магнітна буря накриє Україну 12 серпня. Вона буде дуже сильною - 4 бали. Буря триватиме до 13 серпня і також буде 4-бальною.

Вже 20 серпня Україну накриє Нова магнітна буря - 4-бальна. Наступного дня, 21 серпня, її потужність зменшиться до 3 балів.

Календар магнітних бур на серпень 2023 / фото: Главред

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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