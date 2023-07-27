Буде справжня холодина: Україну в серпні накриє неприємність

Дані багаторічних спостережень свідчать,що середня місячна температура серпня становить 18-24,8 градусів.

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Погода в Україні на серпень / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні у серпні не буде спекотної. Як повідомляють синоптики, середня місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, в Карпатах буде всього +16 +18 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах (80-100%) норми.

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Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня становить 18-24, 8 градуса, в гірських районах 16-19 градусів (на високогір'ї Карпат 13 градусів).

Абсолютний максимум температури становить 35,7-39,8 градуса, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, у гірських районах 30-36 градусів, на високогір'ї Карпат 27-28 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 1-7 градусів тепла, на узбережжі морів 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.

Наприкінці місяця в Україні крім більшості південних і центральних областей спостерігалися заморозки.

Середня місячна кількість опадів у серні становить 30-69 мм, у Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, у Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, у Карпатах місцями 104-120 мм.

Погода в Україні

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

За її словами, прогноз погоди на серпень 2023 ще не складений, але, судячи з сьогоднішніх розрахунків, саме в перші дні серпня (1-2 числа) буде переважати поле високого тиску.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2023. Середня температура повітря очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022.

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