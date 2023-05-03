УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Якою буде погода в Києві влітку 2023: синоптик назвав найспекотніші та найхолодніші дні

Анна Ярославська
3 травня 2023, 01:34
39
На киян чекає досить прохолодне літо. Синоптик озвучив прогноз погоди на три місяці.
Погода в Києві
Погода в Києві влітку 2023 буде комфортною та не дуже дощовою / Фото: pixabay.com, УНІАН

Погода в Києві влітку 2023 року буде прохолоднішою, ніж минулого року. Середня температура повітря складе близько 20 градусів тепла, тобто на три градуси нижче. При цьому опадів у столиці буде більше. Синоптики wisemeteo прогнозують всього 30 дощових днів.

Погода у Києві у червні 2023

Середня температура в червні 2023 складе +19°C. При це впродовж двох тижнів очікуються дощі.

Максимальна температура повітря вдень - 28°C тепла, а найнижча вночі – 12°C вище нуля.

відео дня

Найтеплішим днем буде 12 червня, а найхолоднішим – перший день цього місяця.

Прогноз погоди в Києві на Червень 2023
Прогноз погоди в Києві на червень 2023 / Фото wisemeteo.com

Прогноз погоди в Києві на липень 2023

У липні середня температура в Києві підвищиться та складе 20 градусів вище нуля. До кінця місяця потеплішає до +22°C.

В середньому в червні очікується незначна кількість днів з опадами.

Максимальна температура вдень - 29°C, а мінімальна вночі – 11°C. Найтепліший день - 19 липня, найхолодніший - 6 липня, в цей день також очікується дощ.

28 липня в Києві прогнозують грозу.

Прогноз погоди в Києві на липень 2023
Прогноз погоди в Києві на липень 2023 / Фото wisemeteo.com

Погода у Києві в серпні 2023

Серпень у столиці України буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. З 1 по 10 серпня 2023 року температура повітря в середньому прогріється до 20°C.

У серпні опадів буде менше, ніж у липні. Загальна кількість дощових днів буде близько шести. При цьому відносна вологість буде високою – понад 52%.

Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів.

Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Прогноз погоди у Києві на серпень 2023
Прогноз погоди у Києві на серпень 2023 / Фото wisemeteo.com

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

Також синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

Інші новини:

новини Києва погода синоптик новини України Погода в Україні погода в Києві
Реклама

Головне за день

Ракети Hydra 70 і важка техніка: США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

Ракети Hydra 70 і важка техніка: США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

23:53 Україна
Дії ЗСУ в Бахмуті треба сприймати як контрнаступ - Мусієнко

Дії ЗСУ в Бахмуті треба сприймати як контрнаступ - Мусієнко

23:14 Україна
Україна найімовірніше не переможе у війні цього року - генерал США

Україна найімовірніше не переможе у війні цього року - генерал США

22:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:50

Як часто треба поливати помідори: золоте правило здивує багатим урожаєм

02:20

Як почистити шкіряну куртку вдома: 4 кроки і 11 найефективніших способів

01:34

Якою буде погода в Києві влітку 2023: синоптик назвав найспекотніші та найхолодніші дні

00:51

Як перевірити, що в будинку грошова удача 3 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

02 травня, вівторок
23:53

Ракети Hydra 70 і важка техніка: США оголосять новий пакет військової допомоги УкраїніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:53

Всього 1 дія принесе успіх кожному 4 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

23:14

Дії ЗСУ в Бахмуті треба сприймати як контрнаступ - МусієнкоВідео

23:11

"Мумія повертається": Алла Пугачова шокувала новим іміджемВідео

22:53

Що буде ЗСУ простіше взяти під контроль - Крим чи Донбас: прогноз експертаВідео

Реклама
22:27

Україна найімовірніше не переможе у війні цього року - генерал СШАВідео

22:25

Співачка Шер розлучилася з коханим, який молодший за неї на 40 років

21:43

РФ 9 травня може завдати по Україні масованого удару: експерт розповів, чим можуть бити окупантиВідео

21:09

Потужні вибухи в Севастополі: "влада" говорить про "навчання" , а в Мережі з'явилися фото "прильоту"Відео

20:48

Як прискорити прибирання у квартирі: 7 простих способів

20:38

Україна готує наступ у найближчі тижні - держсекретар СШАВідео

20:23

Увірветься найсильніше похолодання: в Україну мчить сильна негодаВідео

20:12

Які українці повинні були подати декларацію про доходи до травня: що загрожує тим, хто цього не зробив

20:10

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса для всіх знаків: кому пощастить, а хто буде лузеромЕксклюзив

20:08

Загадка, з якою впораються лише генії: потрібно за 13 секунд знайти корону серед натовпу людей

19:35

"Ця бабища городить єресть": росіяни накинулися на МЗС через заяву про терміни повернення на ОІВідео

Реклама
19:30

Лідери вітчизняного ринку товарів для сну: історія успіху новости компании

19:26

Де можна додавати базилік: відповідь про просту рослину здивуєВідео

19:20

Лисий чорт отримав по шапці смачно, від щирого серцяПогляд

19:17

Демократія без народовладдя. Вірменська ілюзія для західного споживача

19:15

"Він приїде": друг Винника розкрив подробиці про його повернення в УкраїнуВідео

18:37

Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФВідео

18:29

Путін по відеозв'язку із ветеранами запустив трамваї у знищеному МаріуполіВідео

18:21

Вікторія Бекхем засвітила мокрий "сором" свого чоловіка

18:14

У ЗСУ назвали Пригожина балаболом: бойовики почали "полювання" на українського генералаВідео

17:50

"Любив працювати з молодими дівчатками": ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який їхав на війну з посмішкою

17:40

Росія кине усі сили на Крим, а з Севастополя зробить "фортецю" - МусієнкоЕксклюзив

17:12

"Яка у мене крута дружина": Барак Обама показав, як запалює МішельВідео

17:02

Ціни на алкоголь і сигарети підняли: акциз вперше з 2014 року різко підвищилиВідео

17:00

"Ти живий і вільний": Полякова душевно привітала захисника Маріуполя Діанова з Днем народження

16:53

Картопляне пюре з яйцем та молоком розірвало інтернет: як приготувати цю смакотуВідео

16:52

Росіяни скинули на Херсонщину керовані авіабомби: є загиблі

16:43

Величезний астероїд впаде на орбіту Землі прямо під час коронації Чарльза

16:25

Навіщо досвідчені господині тримають в туалеті лавровий лист: хитрість, про яку знають одиниці

16:25

Гороскоп для Стрільців на травень 2023: що принесе останній місяць весни

16:01

Серена Вільямс вагітна вдруге

Реклама
16:01

Спеки не буде: синоптик озвучив прогноз погоди для України на літо 2023

16:00

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: на який періодВідео

15:46

Тариф на світло можуть збільшити вже в червні: ЗМІ розповіли деталіВідео

15:40

Як прати джинси, щоб вони не сіли і не полиняли: 15 правил, які повинен знати кожен

15:28

Мама Корольової перевзулася і підтримала доньку-путіністку

15:13

РФ може готувати новий ракетний удар по Україні: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

14:51

Резніков заявив, що Україна візьме Крим без боюВідео

14:48

У Раді придумали велику пенсійну реформу: коли українці зможуть отримувати відразу по 2 виплатиВідео

14:47

Лукашенку здалися диверсанти: переляканий НАТО диктатор скликав "екстрену нараду"Відео

14:38

Кіркоров атакував Тодоренко і принизив її в прямому ефірі російського шоу

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМода 2023Фарбування волоссяМодні помилки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти