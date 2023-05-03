Якою буде погода в Києві влітку 2023: синоптик назвав найспекотніші та найхолодніші дні

На киян чекає досить прохолодне літо. Синоптик озвучив прогноз погоди на три місяці.

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Погода в Києві влітку 2023 буде комфортною та не дуже дощовою / Фото: pixabay.com, УНІАН

Погода в Києві влітку 2023 року буде прохолоднішою, ніж минулого року. Середня температура повітря складе близько 20 градусів тепла, тобто на три градуси нижче. При цьому опадів у столиці буде більше. Синоптики wisemeteo прогнозують всього 30 дощових днів.

Погода у Києві у червні 2023

Середня температура в червні 2023 складе +19°C. При це впродовж двох тижнів очікуються дощі.

Максимальна температура повітря вдень - 28°C тепла, а найнижча вночі – 12°C вище нуля.

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Найтеплішим днем буде 12 червня, а найхолоднішим – перший день цього місяця.

Прогноз погоди в Києві на червень 2023 / Фото wisemeteo.com

Прогноз погоди в Києві на липень 2023

У липні середня температура в Києві підвищиться та складе 20 градусів вище нуля. До кінця місяця потеплішає до +22°C.

В середньому в червні очікується незначна кількість днів з опадами.

Максимальна температура вдень - 29°C, а мінімальна вночі – 11°C. Найтепліший день - 19 липня, найхолодніший - 6 липня, в цей день також очікується дощ.

28 липня в Києві прогнозують грозу.

Прогноз погоди в Києві на липень 2023 / Фото wisemeteo.com

Погода у Києві в серпні 2023

Серпень у столиці України буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. З 1 по 10 серпня 2023 року температура повітря в середньому прогріється до 20°C.

У серпні опадів буде менше, ніж у липні. Загальна кількість дощових днів буде близько шести. При цьому відносна вологість буде високою – понад 52%.

Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів.

Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Прогноз погоди у Києві на серпень 2023 / Фото wisemeteo.com

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

Також синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

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