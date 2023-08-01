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Атакують одразу 3 циклони: Україну заллє грозовими зливами

Ангеліна Підвисоцька
1 серпня 2023, 16:45 оновлено 1 серпня, 16:49
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2 серпня температура повітря в Україні буде становити 25-32 градуси тепла.
погода, гроза
Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Україні 2 серпня значно погіршиться. У Європі розпочалася циклонічна депресія, атакує одразу 3 циклони - Xan, Ventur і Wenzeslaus. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

На погоду в Україні 2 серпня впливатиме циклон Wenzeslaus.

погода
Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / фото: facebook/tala.didenko

Погода на 2 серпня

В Україні очікуються грозові дощі. Зранку та вдень вони накриють західні області, а увечері - північні, центральні області та Одещину.

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"Також у кінці доби 2-го серпня місцями подощить на крайньому сході України. Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря в Україні буде 25-32 градуси тепла.

погода
Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / фото: facebook/tala.didenko

Погода 2 серпня у Києві

У Києві 2 серпня буде тепла погода. Однак сильної спеки очікувати не слід. Температура повітря буде на рівні 29 градусів тепла.

"Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері. Не забувайте, що при грозах можливі сильніша злива, шквали та град", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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