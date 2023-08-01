Атакують одразу 3 циклони: Україну заллє грозовими зливами

Погода в Україні 2 серпня значно погіршиться. У Європі розпочалася циклонічна депресія, атакує одразу 3 циклони - Xan, Ventur і Wenzeslaus. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
На погоду в Україні 2 серпня впливатиме циклон Wenzeslaus.
Погода на 2 серпня
В Україні очікуються грозові дощі. Зранку та вдень вони накриють західні області, а увечері - північні, центральні області та Одещину.
"Також у кінці доби 2-го серпня місцями подощить на крайньому сході України. Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим", - йдеться у повідомленні.
Температура повітря в Україні буде 25-32 градуси тепла.
Погода 2 серпня у Києві
У Києві 2 серпня буде тепла погода. Однак сильної спеки очікувати не слід. Температура повітря буде на рівні 29 градусів тепла.
"Дощ та гроза передбачаються у столиці в середу ввечері. Не забувайте, що при грозах можливі сильніша злива, шквали та град", - йдеться у повідомленні.
Погода на серпень в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.
Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.
В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.
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