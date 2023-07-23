Серпень розпочнеться зі спеки: якою буде погода в останній місяць літа

У перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску, свідчить прогноз погоди.

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Якою буде погода в Україні на початку серпня 2023 / Фото: pixabay.com

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

За її словами, прогноз погоди на серпень 2023 ще не складено, але, судячи з сьогоднішніх розрахунків, саме в перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску, передає NV.

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"Тобто це переважно без опадів. І, відповідно, температурні показники вже будуть трохи вище: +30 і вище буде не лише по півдню, а й по інших областях", - сказала синоптик.

Погода у Києві в серпні 2023

Раніше Главред писав, що серпень у столиці України буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. З 1 по 10 серпня 2023 року температура повітря в середньому прогріється до 20°C.

У серпні опадів буде менше, ніж у липні. Загальна кількість дощових днів буде близько шести. При цьому відносна вологість буде високою – понад 52%.

Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів.

Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

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