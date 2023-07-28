В Україну увірветься спека, але грози не відступають: які регіони "заливатиме"

У багатьох областях будуть сильні дощі з грозами. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vorvetsya-zhara-no-grozy-ne-otstupayut-kakie-regiony-budet-zalivat-10489165.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: pexels

Погода в Україні 29 липня стане теплішою. Однак у багатьох регіонах грозові дощі не закінчаться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних та Сумській областях буде сильний дощ з грозою. На території західних та деяких північних областей грозовий дощ очікується вдень. На решті територій опадів не прогнозують.

Погода на 29 липня

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у східних областях. Місцями вони можуть досягати 15-20 м/с.

відео дня

29 липня температура повітря в Україні буде теплішою.

"Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, на Одещині до 30°; на високогір'ї Карпат вночі 9-11°, вдень 16-18°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: Укргідрометцентр

Погода 29 липня у Києві

29 липня у Києв буде мінлива хмарність, синоптики опадів не прогнозують. Лише місцями в Київській області вдень можливі короткочасні дощі та гроза.

В цей день вітер буде 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; по Києву вночі 14-16°, вдень 23-25°", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

Інші новини: