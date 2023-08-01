Україну рекордно розтопить: синоптики назвали дату максимальної спеки

В Україну йде сильна спека. Наприкінці тижня температура повітря у більшості областей буде + 39-41 градус.

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Погода в Україні на серпень / goodfon.com

Погода в Україні на початку серпня буде максимально спекотною. Як повідомляють синоптики, температура може досягти +40 градусів.

Синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну заходить сильна спека.

"Увага! В Україну йде сильна спека! Наприкінці тижня, протягом 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами, на сході та півдні, ймовірно, буде до +40!", - повідомила вона.

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За її даними, найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході України.

"Але все ж до сильної спеки треба готуватися більшості українських громадян в кінці тижня", - уточнила синоптик.

За даними Діденко, тільки західні області України зможуть уникнути сильної спеки.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень 2023 в Україні

У нинішньому році, згідно зі свіжими прогностичними даними. Серпень в нашій країні виявиться контрастним як за розподілом температури повітря, так і в плані кількості опадів.

"У першій декаді місяця з високою ймовірністю нас чекає період аномальної спеки, яка буде викликана надходженням сухого і спекотного повітря з Середньої Азії і Близького Сходу. В період орієнтовно з 4 по 8 серпня у центральних, південних і східних областях денна температура може досягти позначок + 36 ... + 41° С. У західних і північних областях у зв'язку з близькістю фронтальних розділів і більшої кількості хмарності температурний фон буде помітно нижче", - розповів синоптик Ігор Кибальчич.

У другій декаді серпня очікується перебудова атмосферних процесів, що спричинить за собою істотне зниження температури в більшості областей України, а також більш рясні дощі.

Погода а серпні в Україні 2023 / meteoprog.com

"Після 20-го серпня погодні умови над Україною і в цілому над Європою візьмуть більш динамічний характер, що буде проявлятися в більш частій зміні баричних утворень (циклонів, антициклонів). Опади пройдуть в більшості регіонів країни, а температурний фон буде коливатися в межах середніх багаторічних показників", - говорить синоптик.

Таким чином, середньомісячна температура в Україні очікується в межах +20...+26 °C, що виявиться на 1,5 – 2 °C вище норми. У південних і східних областях місцями на 3 – 4 °C вище середніх багаторічних показників. Опади протягом місяця будуть розподілятися нерівномірно, проте в західних областях традиційно їх буде більше, місцями вище норми на 50 – 80 %.

Погода в Україні

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

За її словами, прогноз погоди на серпень 2023 ще не складений, але, судячи з сьогоднішніх розрахунків, саме в перші дні серпня (1-2 числа) буде переважати поле високого тиску.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2023. Середня температура повітря очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022.

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