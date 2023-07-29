Розжарить до +33: Україну огорне найсильніша спека

У деяких регіонах синоптики прогнозують сильні дощі з грозами.

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Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: pexels

Погода в Україні 30 липня буде спекотною. Однак в деяких регіонах продовжаться дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день очікується мінлива хмарність. Вітер буде змінних напрямків з силою 3-8 м/с.

Погода на 30 липня

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті будуть короткочасні дощі з грозами. Вдень дощі прогнозують на території західних областей, а також в Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. На решті територій опадів 30 липня не буде.

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"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: Укргідрометцентр

Погода 30 липня у Києві

У Києві 30 липня вночі опадів не буде. Однак вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями з грозами. Загалом в столиці очікується мінлива хмарність.

Вітер в цей день буде 3-8 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; по Києву вночі 15-17°, вдень 25-27°", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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