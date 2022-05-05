Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали дату потепління

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця цього тижня буде спекотною. Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, варто очікувати заповітних + 20 градусів.

У п'ятницю, 6 травня, на заході країни вдень очікуються дощі - опади будуть на території Львівської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Стовпчик термометра вдень покаже до 20-22 градусів тепла.

На решті частини території України буде переважно хмарна погода, Максимальна температура повітря вдень - + 19℃.

У суботу, 7 травня, на заході України вночі та вдень будуть дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В інших регіонах країни буде без істотних опадів.

У неділю, 8 травня, на заході країни, а також у Київській, Житомирській та Чернігівській областях очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла.

На сході, півдні і частково, центрі України буде сонячна погода, подекуди можливі невеликі опади.

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