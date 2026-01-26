Ожеледь та опади накриють Тернопільщину: про що попереджають синоптики

На Тернопільщині все ще оголошено жовтий рівень небезпечності.

Погода в Тернополі на 27 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі у вівторок

Чи збережеться в області туман

Погода в Тернопільській області у вівторок, 27 січня, буде хмарною. Також очікуються невеликі опади та слабка ожеледь. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики розповіли, що в усій області прогнозується вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області впродовж доби складатиме від -2 градусів, а +3 градусів. Водночас у місті Тернопіль прогнозується -1…+1 градус.

В центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища на Тернопільщині.

Так, 27 – 30 січня на дорогах буде ожеледиця. До кінця доби 26 січня та на добу 27 січня збережеться туман видимістю 200-500 м. Рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні 27 січня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у вівторок на сході країни утримається суха та морозна погода, а в решті областей пройдуть опади переважно у вигляді дощу.

За його прогнозом, місцями можливі: ожеледь, туман, на дорогах - ожеледиця. Температура складатиме -4…+3 градуси.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

