Ожеледь та опади накриють Тернопільщину: про що попереджають синоптики

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у вівторок
- Чи збережеться в області туман
Погода в Тернопільській області у вівторок, 27 січня, буде хмарною. Також очікуються невеликі опади та слабка ожеледь. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики розповіли, що в усій області прогнозується вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області впродовж доби складатиме від -2 градусів, а +3 градусів. Водночас у місті Тернопіль прогнозується -1…+1 градус.
В центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища на Тернопільщині.
Так, 27 – 30 січня на дорогах буде ожеледиця. До кінця доби 26 січня та на добу 27 січня збережеться туман видимістю 200-500 м. Рівень небезпечності – жовтий.
Погода в Україні 27 січня
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у вівторок на сході країни утримається суха та морозна погода, а в решті областей пройдуть опади переважно у вигляді дощу.
За його прогнозом, місцями можливі: ожеледь, туман, на дорогах - ожеледиця. Температура складатиме -4…+3 градуси.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) через сильний вітер, опади та туман.
Дніпро на початку нового тижня опиниться під впливом різких погодних контрастів. Містян очікують справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.
Водночас, антициклон, що приніс на Житомирщину тривалі морози, поступово слабшає. Попри це, область ще залишатиметься під його впливом.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
