Місто чекають температурні гойдалки: якою буде погода в Дніпрі цього тижня

Синоптики попереджають про коливання температури та зміни атмосферних умовна цьму тижні.

https://glavred.net/synoptic/gorod-zhdut-temperaturnye-kacheli-kakaya-budet-pogoda-v-dnepre-na-etoy-nedele-10735331.html Посилання скопійоване

Кінець січня у Дніпрі пройде під знаком відлиги, дощів і високої вологості / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

У Дніпрі очікуються різкі температурні перепади

Морози до -16°C зміняться відлигою до +5°C

З середини тижня можливі дощі та висока вологість

Дніпро на початку нового тижня опиниться під впливом різких погодних контрастів. За даними сервісу sinoptik, містян очікують справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.

Понеділок, 26 січня

Тиждень стартує з найсуворішої погоди. Температура повітря коливатиметься в межах -9…-6°C, однак через підвищену вологість і вітер відчуватиметься значно холодніше — до -13…-16°C.

відео дня

Атмосферний тиск сягне максимальних показників за тиждень — близько 755 мм рт. ст. Сонце з’являтиметься рідко, опади малоймовірні.

У народі цього дня уважно спостерігали за природою: якщо ліс тріщить — мороз триматиметься довго, якщо шумить — чекали снігу й відлиги. Якщо киця ховає мордочку — бути морозу, а якщо собака згортається клубком — на холод.

Погода в Дніпрі 26 січня / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок, 27 січня

Морози дещо послабшають, утім місто й надалі залишатиметься в холодній зоні. Вдень прогнозують до -4°C, уночі — до -7°C. Небо буде затягнуте хмарами протягом усього дня, а відчутна температура знову опуститься до -13…-14°C.

Наші пращури вірили: якщо в ніч на 27 січня багато зірок — незабаром потепліє і піде сніг. Якщо ж зірок мало — чекали негоди та хуртовини. А прикмета каже: якщо півні зранку кричать у мороз — холод скоро відступить.

Погода в Дніпрі 27 січня / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 28 січня

Із середи погода різко змінить характер. Морози відступлять, а температура вперше за тривалий час перейде через нульову позначку. Вдень у Дніпрі очікується до +3°C.

Вологість зросте до 93%, тож водіям і пішоходам варто бути уважними: через танення снігу та льоду дороги стануть слизькими.

За народними спостереженнями: якщо зірки тьмяні — буде тепло, а північні хмари віщували повернення морозів.

Погода в Дніпрі 28 січня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 29 січня

Відлига закріпиться. Стовпчики термометрів піднімуться до +5°C. Увечері можливі опади у вигляді дощу, а їх імовірність зросте до 49%.

У народі говорили, що цього дня погоду визначає вітер: якщо він дме з півночі — очікували сильного морозу.

Погода в Дніпрі 29 січня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 30 січня

Температурний фон залишатиметься стабільним — +4…+5°C. Водночас висока вологість (91–94%) створюватиме відчуття "сирого холоду". Протягом дня буде хмарно, без істотних опадів. Атмосферний тиск продовжить знижуватися — до 738 мм рт. ст.

У народі застерігали: зимовому теплу довіряти не варто —"Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить – все морозом скрутить".

Погода в Дніпрі 30 січня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 31 січня

Останній день січня принесе справжню негоду. Попри +5°C, комфортної погоди не очікується.

Синоптики прогнозують затяжний дрібний дощ, який триватиме з ранку й до вечора. Імовірність опадів — до 65%.

Якщо цього дня захід сонця був пурпуровим, чекали сильного снігопаду, морозу та вітру. А якщо ворони літали зграями — готувалися до похолодання.

Погода в Дніпрі 31 січня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 1 лютого

Початок лютого істотних змін не принесе. Температура становитиме +1…+3°C, небо залишатиметься хмарним, але без значних опадів. Новий місяць зустріне дніпрян похмурою, проте відносно спокійною погодою.

За народними прикметами, якщо цього дня ясна погода або капає зі стріхи — чекали ранньої весни:"Якщо крапель – то у весну ранню вір".А от зоряне небо ввечері віщувало, що зима ще не поспішає відступати.

Погода в Дніпрі 1 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Коли настане потепління в Україні - прогноз синоптика

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що вже з понеділка, 26 січня, в Україні почнеться помітне потепління до відлиги.

За її словами, на заході температура підніметься до 0…+5°C, на півдні — до +3…+7°C, а в Криму стовпчики термометрів сягнуть +7…+12°C.

Наталія Діденко додає, що цей період відзначатиметься м’якою погодою порівняно з минулими морозними днями.

Погода - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Житомирську область зайде теплий фронт із півдня, який швидко підвищить температуру: вночі прогнозують слабкі морози, а вдень можливий перехід у "плюс".

Крім того, погода в Тернопільській області у понеділок, 26 січня, буде хмарною. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред