Місто чекають температурні гойдалки: якою буде погода в Дніпрі цього тижня

Коротко:
- У Дніпрі очікуються різкі температурні перепади
- Морози до -16°C зміняться відлигою до +5°C
- З середини тижня можливі дощі та висока вологість
Дніпро на початку нового тижня опиниться під впливом різких погодних контрастів. За даними сервісу sinoptik, містян очікують справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.
Понеділок, 26 січня
Тиждень стартує з найсуворішої погоди. Температура повітря коливатиметься в межах -9…-6°C, однак через підвищену вологість і вітер відчуватиметься значно холодніше — до -13…-16°C.
Атмосферний тиск сягне максимальних показників за тиждень — близько 755 мм рт. ст. Сонце з’являтиметься рідко, опади малоймовірні.
У народі цього дня уважно спостерігали за природою: якщо ліс тріщить — мороз триматиметься довго, якщо шумить — чекали снігу й відлиги. Якщо киця ховає мордочку — бути морозу, а якщо собака згортається клубком — на холод.
Вівторок, 27 січня
Морози дещо послабшають, утім місто й надалі залишатиметься в холодній зоні. Вдень прогнозують до -4°C, уночі — до -7°C. Небо буде затягнуте хмарами протягом усього дня, а відчутна температура знову опуститься до -13…-14°C.
Наші пращури вірили: якщо в ніч на 27 січня багато зірок — незабаром потепліє і піде сніг. Якщо ж зірок мало — чекали негоди та хуртовини. А прикмета каже: якщо півні зранку кричать у мороз — холод скоро відступить.
Середа, 28 січня
Із середи погода різко змінить характер. Морози відступлять, а температура вперше за тривалий час перейде через нульову позначку. Вдень у Дніпрі очікується до +3°C.
Вологість зросте до 93%, тож водіям і пішоходам варто бути уважними: через танення снігу та льоду дороги стануть слизькими.
За народними спостереженнями: якщо зірки тьмяні — буде тепло, а північні хмари віщували повернення морозів.
Четвер, 29 січня
Відлига закріпиться. Стовпчики термометрів піднімуться до +5°C. Увечері можливі опади у вигляді дощу, а їх імовірність зросте до 49%.
У народі говорили, що цього дня погоду визначає вітер: якщо він дме з півночі — очікували сильного морозу.
П’ятниця, 30 січня
Температурний фон залишатиметься стабільним — +4…+5°C. Водночас висока вологість (91–94%) створюватиме відчуття "сирого холоду". Протягом дня буде хмарно, без істотних опадів. Атмосферний тиск продовжить знижуватися — до 738 мм рт. ст.
У народі застерігали: зимовому теплу довіряти не варто —"Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить – все морозом скрутить".
Субота, 31 січня
Останній день січня принесе справжню негоду. Попри +5°C, комфортної погоди не очікується.
Синоптики прогнозують затяжний дрібний дощ, який триватиме з ранку й до вечора. Імовірність опадів — до 65%.
Якщо цього дня захід сонця був пурпуровим, чекали сильного снігопаду, морозу та вітру. А якщо ворони літали зграями — готувалися до похолодання.
Неділя, 1 лютого
Початок лютого істотних змін не принесе. Температура становитиме +1…+3°C, небо залишатиметься хмарним, але без значних опадів. Новий місяць зустріне дніпрян похмурою, проте відносно спокійною погодою.
За народними прикметами, якщо цього дня ясна погода або капає зі стріхи — чекали ранньої весни:"Якщо крапель – то у весну ранню вір".А от зоряне небо ввечері віщувало, що зима ще не поспішає відступати.
Коли настане потепління в Україні - прогноз синоптика
Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що вже з понеділка, 26 січня, в Україні почнеться помітне потепління до відлиги.
За її словами, на заході температура підніметься до 0…+5°C, на півдні — до +3…+7°C, а в Криму стовпчики термометрів сягнуть +7…+12°C.
Наталія Діденко додає, що цей період відзначатиметься м’якою погодою порівняно з минулими морозними днями.
Погода - новини за темою
Як повідомляв Главред, у Житомирську область зайде теплий фронт із півдня, який швидко підвищить температуру: вночі прогнозують слабкі морози, а вдень можливий перехід у "плюс".
Крім того, погода в Тернопільській області у понеділок, 26 січня, буде хмарною. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, що погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
