Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

Погода в Україні 27 січня місцями буде теплішою. У деяких регіонах очікується плюсова погода.

Прогноз погоди в Україні 27 січня / фото: УНІАН

Погода в Україні починає змінюватись. У деякі регіони вже почало заходити потепління, яке найближчими днями посилиться. Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 27 січня

У західних областях у вівторок, 27 січня, буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до 1-6 градусів тепла. На сході температура повітря опуститься до -9 градусів, на півночі - 3-6 градусів морозу. У центральних областях температура повітря буде коливатися від 0 до -5 градусів.

У цей день буде хмарно. У більшості областей буде мокрий сніг або дощ. Також очікується сильний південно-східний вітер.

Прогноз погоди в Україні 27 січня / фото: Наталія Діденко

Погода у Києві 27 січня

У Києві у вівторок очікуються опади. У цей день може бути мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Це може спровокувати ожеледицю.

"Рвучкий південно-східний вітер! І вночі, і вдень -1-4 градуси", - пише синоптикиня.

Відомо, що надалі в Україні вдень буде плюсова погода. Водночас із 30 січня температура повітря знову почне падати до "мінусів". Чергове похолодання протримається до 4 лютого.

Як повідомляв Главред, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) через сильний вітер, опади та туман.

Дніпро на початку нового тижня опиниться під впливом різких погодних контрастів. Містян очікують справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.

Водночас, антициклон, що приніс на Житомирщину тривалі морози, поступово слабшає. Попри це, область ще залишатиметься під його впливом.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

