Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

Ангеліна Підвисоцька
27 січня 2026, 03:00
21
Погода в Україні 27 січня місцями буде теплішою. У деяких регіонах очікується плюсова погода.
погода
Прогноз погоди в Україні 27 січня / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода 27 січня
  • У яких областях будуть опади
  • Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні починає змінюватись. У деякі регіони вже почало заходити потепління, яке найближчими днями посилиться. Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 27 січня

У західних областях у вівторок, 27 січня, буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до 1-6 градусів тепла. На сході температура повітря опуститься до -9 градусів, на півночі - 3-6 градусів морозу. У центральних областях температура повітря буде коливатися від 0 до -5 градусів.

відео дня

У цей день буде хмарно. У більшості областей буде мокрий сніг або дощ. Також очікується сильний південно-східний вітер.

погода
Прогноз погоди в Україні 27 січня / фото: Наталія Діденко

Погода у Києві 27 січня

У Києві у вівторок очікуються опади. У цей день може бути мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Це може спровокувати ожеледицю.

"Рвучкий південно-східний вітер! І вночі, і вдень -1-4 градуси", - пише синоптикиня.

Відомо, що надалі в Україні вдень буде плюсова погода. Водночас із 30 січня температура повітря знову почне падати до "мінусів". Чергове похолодання протримається до 4 лютого.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) через сильний вітер, опади та туман.

Дніпро на початку нового тижня опиниться під впливом різких погодних контрастів. Містян очікують справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.

Водночас, антициклон, що приніс на Житомирщину тривалі морози, поступово слабшає. Попри це, область ще залишатиметься під його впливом.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

03:00Синоптик
Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

00:16Енергетика
Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

23:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Останні новини

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці суриката в капелюсі за 49 секунд

03:30

Як вибрати якісний диван: п'ять головних ознак надійних меблів

03:00

Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

02:12

Головний тренд 2026 року: колір манікюру, який притягує успіх і достатокФото

02:02

Зірка "Танців з зірками" після операції зізнався, що з ним відбувається

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
01:36

На Львівщині світла не буде до 9 годин: графіки відключень на 27 січня

01:24

Вареники і борщ за смаком: які українські страви сподобалися британцевіВідео

00:31

Відому російську актрису госпіталізували через болісні напади гикавки

00:27

Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення - деталі

Реклама
00:16

Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

26 січня, понеділок
23:39

"Ви бачите бар'єри": оскароносна Наталі Портман розкритикувала "Оскар-2026"

23:14

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

22:48

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

22:31

"Довелося випікати їх": Елтон Джон створив прикрасу зі своєї колінної чашечки

21:56

Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

21:54

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 27 січня

21:24

"Низько схиляю голову": помер відомий український поет і публіцист

21:20

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

21:15

Експерти розкрили, який режим прання "з’їдає" найбільше світла: відповідь здивує

20:41

Навіщо на унітазі 2 кнопки: справжнє призначення здивує багатьох

Реклама
20:32

"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

20:20

Коли Україна була імперією – нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

20:07

Росія атакувала Шахедом багатоповерхівку у Кривому Розі - перші деталі

19:45

Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо

19:30

Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

19:28

Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026

19:19

Україна готується до наступної тристоронньої зустрічі: Зеленський назвав дату

19:10

Яка головна перешкода миру в Україні?Погляд

19:04

"Будуть м'якші графіки": експерт назвав терміни покращення ситуації зі світлом

18:38

РФ вперше вдарила по Києво-Печерській Лаврі: у Мінкульті б’ють на сполох, куди влучилиВідео

18:34

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

18:25

Ціни підскочили на 15%: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

18:20

"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

17:48

Чому не можна виливати окріп у раковину: сантехніки попереджають про небезпеку

17:46

Чому не можна привчати кота до туалета – відповідь здивує досвідчених господарівВідео

17:41

Названо доленосний місяць для України: коли завершиться війна

17:25

Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

17:24

"Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч

17:17

Більше не в'язень ліжка: в якому стані Шумахер, якого не бачили 12 років

17:16

Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін

Реклама
16:49

Ожеледь та опади накриють Тернопільщину: про що попереджають синоптики

16:35

"Ревнощі, заздрощі": Денисенко розірвала стосунки із зірковою кумою

16:24

Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

16:18

ЗСУ дотиснули: окупанти покинули позиції на острові Олексіївка на Херсонщині

16:03

Замість червоного трикутника - маячок: з’явились нові вимоги до водіїв

16:00

"Треба діяти швидше": Зеленський вимагає негайних рішень для Києва

15:57

Чому нова техніка так швидко ламається: майстер з ремонту розкрив "секрет"Відео

15:37

Пострижена наголо: онкохвора Симоньян з'явилася без перуки

15:14

Як зрозуміти, що людині не можна довіряти: психологи розкрили 12 тривожних ознак

15:12

Довгоочікувана прем’єра мультфільму "Зоотрополіс 2" — з 27 січня вже на Київстар ТБ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти