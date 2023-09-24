В Україні вдарить +13: в яких областях литимуть дощі з грозами

Погода в Україні 24 вересня буде теплою. У цей день у деяких областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 25 вересня
В Україні 25 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території західних областей будуть короткочасні дощі з грозами.
Вранці та вночі у західних областях буде туман.
"Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°; вдень 22-27°, у південних областях до 30°, на крайньому заході 19-24°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +13
За даними meteoprog, 25 вересня у багатьох областях буде прохолодно. Найхолодніше буде у Львівській, Волинської та Івано-Франківській областях. Там температура повітря підвищиться всього до 13-22 градуса тепла.
Найспекотніше буде на території Миколаївської та Херсонської областей. Там температура повітря підвищиться до 16-31 градуса тепла.
Погода 25 вересня в Києві
У Києві 25 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що у цей день на Київщині буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.
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