Штормитиме майже 10 днів: Україну накрила найсильніша магнітна буря

Очікується, що магнітна буря піде на спад лише 25 вересня.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Її потужність досягне майже 8-ми балів. Геомагнітний шторм дуже сильно затягується і триватиме понад тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 17 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже 18 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 6-ти балів, а наступного дня підвищилася ще на дві одиниці.

20 вересня шторм злегка вщух, а його потужність опустилася до 5-ти балів. 21 вересня, буря знову стала сильнішою - майже 7 балів. Очікується, що лише 25 вересня буря піде на спад - опуститься до 4 балів і зменшиться до мінімуму.

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Однак розслаблятися ще рано, адже нова магнітна буря може накрити Україну вже 29 вересня.

Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 65 плям.

Фахівці вважають, що 24 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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