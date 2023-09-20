УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Якою буде погода в останній тиждень вересня 2023: прогноз метеоролога

Альона Вороніна
20 вересня 2023, 14:20 оновлено 20 вересня, 14:20
0
Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

Погода, природа, осень
Якою буде погода в останній тиждень вересня 2023/ unsplash.com

Погода в Україні поточного тижня залишатиметься достатньо теплою – температура повітря становитиме від +22 до +27 градусів. Вночі температура повітря становитиме від +8 до +14 градусів, але на півдні та Закарпатті нічні температури будуть набагато вищими – близько +17 градусів. Такі ж погодні умови будуть триматися і в останній тиждень вересня.

Про це розповіла метеоролог Наталія Птуха, пише NV. Вона зазначила, що з 25 вересня і до закінчення місяця не очікується суттєвих змін у погодних умовах.

відео дня

"Загалом утримуватиметься така ж погода. Можливо, зовсім трохи знизиться температура. Все ж, поволі наближаємось до жовтня, але якихось істотних змін ми не відчуємо, принаймні за тими розрахунками, що є на сьогодні. Вересень виходить доволі такий літній і комфортний", – розповіла Птуха.

Вона зазначила, що найближчим часом не варто очікувати заморозків. Також, за її словами, не буде такого різкого переходу на типову осінню погоду.

Метеоролог нагадала, що метеорологічна осінь настає тоді, коли середня добова температура опускається нижче +15 градусів принаймні три дні поспіль.

"Наразі вона в межах +17-18° – це безпосередньо для Києва, та й для більшості областей. Дещо вищі значення на півдні. Отже, триває метеорологічне літо, яке поки не поспішає переходити в осінь. До кінця вересня навряд чи перейде", – сказала Птуха.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, на більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною – вона підніметься до +31 градуса.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду. Погода в Україні в середині осені буде приємна і комфортна, але незабаром Україну накриють перші заморозки. При цьому у жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень Погода на місяць погода завтра
Реклама

Головне за день

"Ракети пішли": у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому Бельбек

"Ракети пішли": у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому Бельбек

13:36 Україна
ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

12:54 Україна
Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – Снєгирьов

Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – Снєгирьов

12:45 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

14:18

Горіхова шкаралупа - справжня знахідка: що з неї роблять обізнані люди

14:15

Моравецький погрожує Україні розширити заборону на імпорт продуктів з України

14:02

Непроста прикраса: Мішина засвітила каблучку з діамантом на безіменному пальці

13:36

"Ракети пішли": у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому БельбекВідео

13:20

Лише одиниці знайдуть ящірку на скелі за 10 секунд: надзвичайно складна загадка

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – КоваленкоУкраїна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – Коваленко
13:11

Дідовський лайфхак з дитинства: чому якщо кусати батарейку, вона працює

12:54

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

12:47

Дуже великі проблеми: у Кіркорова почалися серйозні ускладнення після пластики

12:45

Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – СнєгирьовЕксклюзив

Реклама
12:30

Втратила все: онкохвора Заворотнюк позбулася бізнесу в Росії

12:14

Любовний гороскоп на жовтень: Рибам - насолода, Овнам - робота над собою

12:03

Польща погрожує знизити підтримку України через зернову кризу

12:01

Через 20 днів коми: помер актор, якого оголосили мертвим на початку вересня

11:59

Під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки і гелікоптер: у керівництва армії РФ істерика

11:53

Позиції окупантів під Бахмутом слабнуть: британська розвідка назвала причину

11:47

"Морили голодом і катували": ДБР затримало двох працівників військкомату на ЛьвівщиніВідео

11:37

Принесли карту без України: прем’єр Ізраїлю оконфузився перед Зеленським

11:31

"Вони націлилися на 4 міста": коли РФ повністю припинить обстрілювати ракетами Україну - прогноз

11:07

Кадирова ввели в штучну кому: з'явилися нові дані про стан глави Чечні

10:49

"Буде більше успіху": Зеленський відповів, чи можливий прорив у контрнаступі 2023 року

Реклама
10:46

У Сочі потужна "бавовна" біля аеропорту: спалахнув резервуар із пальнимВідео

10:23

"Ми на фінішній прямій": Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні

10:05

"Не буде танків, які йдуть на Москву": Ейдман назвав 3 варіанти усунення ПутінаВідео

10:01

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara

09:49

В Україні можуть посилити мобілізацію: у Раді назвали умови та терміни

09:47

Іменини 21 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:41

Ніде розвернутися: чому в СРСР робили маленькі кухні

09:41

"Гарантія миру для світу": Дуда розкрив, чим має завершитися війна з РФ

09:01

Якщо вам здається, що на півдні щось сповільнилося, то ви помиляєтесяПогляд

09:00

Гороскоп на завтра 21 вересня 2023: Скорпіону - усвідомлення помилок, Рибам - розкутість

08:57

Погана прикмета: чому насправді не можна їсти з ножа

08:43

Нічна атака дронів: РФ вдарила по нафтопереробному заводу в Кременчуці

08:32

Армія України контролює частину Козацького острова на лівому березі Дніпра - ISW

08:21

Зеленський закликав Трампа оприлюднити свій мирний план і позначив "червоні лінії"

07:53

"Стала жертвою" : в Росії завершилась перевірка зрадниці Лорак

07:39

Дуда порівняв Україну з "потопельником, який може потягнути за собою на глибину"

06:54

ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі - ISW

06:37

Росіяни воюють, щоб знищити нас та жити у наших будинкахПогляд

05:19

При якому пульсі потрібно викликати швидку: норма для жінок, чоловіків і дітей

04:31

Яке сьогодні свято 20 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

Реклама
04:05

"Путін проколовся, як стара баба з казки Пушкіна": Ейдман вказав на помилку диктатораВідео

03:32

Утеплилася: Надя Дорофєєва показала фігуру в грайливій міні-сукні

03:02

Публіцист пояснив, чому Путіна після краху режиму повинен змінити Навальний

02:32

Спрей з 3 інгредієнтів позбавить від пилу на місяць: дівчина показала рецептВідео

01:57

Приголомшлива оптична ілюзія покаже, чи розумна ви людина: потрібно знайти фрукт

01:25

ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова: експерт спрогнозував терміни

00:21

ППО, бронетехніка, авіація: підсумки нової зустрічі у форматі "Раштайн"

19 вересня, вівторок
22:48

Війна затягнеться: на Заході дали сумний прогноз і назвали несподівані терміни

22:40

Анна Трінчер показала синці по всьому тілу та назвала свого кривдникаВідео

22:31

"Прощавай, Росіє!": у Єревані спалахнули антиросійські протести на тлі загострення в КарабахуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти