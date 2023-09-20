Якою буде погода в останній тиждень вересня 2023: прогноз метеоролога

Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

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Якою буде погода в останній тиждень вересня 2023/ unsplash.com

Погода в Україні поточного тижня залишатиметься достатньо теплою – температура повітря становитиме від +22 до +27 градусів. Вночі температура повітря становитиме від +8 до +14 градусів, але на півдні та Закарпатті нічні температури будуть набагато вищими – близько +17 градусів. Такі ж погодні умови будуть триматися і в останній тиждень вересня.

Про це розповіла метеоролог Наталія Птуха, пише NV. Вона зазначила, що з 25 вересня і до закінчення місяця не очікується суттєвих змін у погодних умовах.

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"Загалом утримуватиметься така ж погода. Можливо, зовсім трохи знизиться температура. Все ж, поволі наближаємось до жовтня, але якихось істотних змін ми не відчуємо, принаймні за тими розрахунками, що є на сьогодні. Вересень виходить доволі такий літній і комфортний", – розповіла Птуха.

Вона зазначила, що найближчим часом не варто очікувати заморозків. Також, за її словами, не буде такого різкого переходу на типову осінню погоду.

Метеоролог нагадала, що метеорологічна осінь настає тоді, коли середня добова температура опускається нижче +15 градусів принаймні три дні поспіль.

"Наразі вона в межах +17-18° – це безпосередньо для Києва, та й для більшості областей. Дещо вищі значення на півдні. Отже, триває метеорологічне літо, яке поки не поспішає переходити в осінь. До кінця вересня навряд чи перейде", – сказала Птуха.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, на більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною – вона підніметься до +31 градуса.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду. Погода в Україні в середині осені буде приємна і комфортна, але незабаром Україну накриють перші заморозки. При цьому у жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

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