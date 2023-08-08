Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

В Україну дуже рано завітають морози. Але до того на українців чекають три бабині літа.

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Погода в Україні восени 2023 довго не буде теплою, будуть ранні заморозки/ Unsplash

Погода в Україні восени 2023 року довго не радуватиме теплом. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Таким прогнозом погоди на осінь 2023 поділився народний синоптик Володимир Деркач, пише "Телеграф". Він зазначив, що початок осені буде класичним. Помірне тепло змінюватиметься похолоданнями і буде два-три бабині літа.

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Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Погода у вересні 2023

Народний синоптик прогнозує, що у перші дні вересня нас ще буде радувати літнє тепло. Але за кілька днів різко похолодає, почнуться опади і сильні пориви вітру. Така погана погода триматиметься недовго, і вже у другій половині першої декади вересня знову потепліє і не буде опадів. Так почнеться перше бабине літо, яке буде досить коротким.

У другій декаді вересня знову похолодає і будуть лити дощі. Друге бабине літо прийде під завісу другої декади вересня – тоді потепліє і на короткий проміжок часу встановиться гарна погода.

Заключна, третя декада вересня ще буде теплою. Але температуру повітря трохи збиватимуть дощі.

Погода у жовтні 2023

У жовтні уже очікуються перші заморозки. Місяць почнеться з досить прохолодної погоди. Вдень ще буде тепло, а от вночі температура повітря сильно опускатиметься.

Прохолодніше буде у перші дні місяця, а далі трохи потепліє. Кінцівка першої декади і початку другої декади жовтня знову буде з похолоданням і невеликими дощами. Сильних холодів у цей період ще не очікується.

Третє бабине літо увірветься приблизно одразу після Покрови (14 жовтня за юліанським календарем – ред.). Тоді буде досить сухий період. Вночі температура повітря опускатиметься все нижче, але це ще не означатиме прихід заморозків.

Початок останньої декади жовтня буде помірно теплим, як для осені. Але вже з середини цієї десятиденки температура почне поволі знижуватись. Погода плавно переходитиме до вологої і холодної осені, а далі – до зимової погоди.

Погода у листопаді 2023

Листопад почнеться із дощів. Перша декада місяці буде досить вологою – опади будуть не сильними, але навідуватимуться дуже часто. У першій декаді вночі уже температура опускатиметься у мінуси, а вдень буде трохи вищою за 0°С. Температура повітря трішки підвищиться до кінця цієї десятиденки, при цьому кількість опадів зменшиться.

Буде невелике потепління всередині місяця. Друга декада листопада буде відносно теплою і практично без опадів.

Наприкінці осені очікуються погожі, але прохолодні дні. Температура повітря у третій десятиденний відрізок листопада збереже тенденцію до гарної погоди. Вдень температура повітря буде вищою від 0°С, але вночі все частіше траплятимуться заморозки (не щодня).

"Вже десь із середини третьої декади місяця температура повітря почне знижуватись, з’являться опади, інколи у вигляді мокрого снігу. Та все ж це ще не зима, а тільки її невелика репетиція", — спрогнозував народний синоптик Деркач.

Хто такий Володимир Деркач Володимир Деркач - народний синоптик з містечка Камінь-Каширського на Волині. Він став відомий на всю Україну завдяки використанню оригінального методу прогнозу погоди.

Погода в Україні на осінь-2023 від синоптиків

Згідно з прогнозами Wisemeteo, осінь 2023 року буде досить прохолодною і сонячною. Порівняно з цим періодом минулого року, цьогорічна осінь буде менш сухою. У середньому велика кількість опадів восени не очікується. Зазначається, що середня добова температура може становити +8 градусів.

Якою буде погода у вересні 2023

Синоптики прогнозують, що погода у вересні 2023 року уже буде типово осінньою. Перші температурні показники, які характерні для осені, ми відчуємо уже 1 вересня. У середньому температура буде +12 градусів, що нижче, ніж у цей період минулого року. У вересні не передбачається великої кількості опадів.

Погода у Києві на вересень 2023 (прогноз погоди орієнтовний, він розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog

Якою буде погода у жовтні 2023

Температура повітря до 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів. Місяць почнеться із теплої та сухої погоди. У деякі дні температура буде досягати 17 градусів, що нижче порівняно з тим, якою була погода у жовтні 2022 року. Опадів у жовтні буде небагато, основа їхня частина випаде в середині місяця.

Погода у Києві на жовтень 2023 (прогноз погоди орієнтовний, він розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog

Якою буде погода у листопаді 2023

Середня температура листопада 2023 очікується близько +3 градуси. У мінуси температура буде опускатися ближче до кінця місяця – тоді середньодобова температура очікується нижче нуля.

Суттєвих опадів у листопаді не прогнозується.

Варто зазначити, що попередні прогнози погоди формуються на основі минулорічних показників, тому вони швидше орієнтовні.

Погода у Києві на листопад 2023 (прогноз погоди орієнтовний, він розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 8 і 9 серпня погода в Україні зробить "різкий поворот" – після спеки температура рвоне вниз і нахлинуть грози. В Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях налетить сильний вітер та випадуть грозові дощі.

Також повідомлялося, що Україну накриє 8-бальний магнітний шторм. В Україні тільки закінчилася одна магнітна буря, після якої відразу почнеться друга.

Після цього стало відомо, що 8-бальна магнітна буря в Україні затягується. 8 серпня потужність бурі зросте відразу на 2 одиниці і сягатиме майже 8 балів. Очікується, що 9 серпня сила бурі впаде до 4 балів, після чого знизиться до мінімуму.

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