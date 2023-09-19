Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

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Погода в Україні на жовтень / pixabay

Погода в Україні в середині осені буде приємна і комфортна, але незабаром Україну накриють перші заморозки.

Метеоролог Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту склала прогноз на основі розрахунків прогностичних центрів Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньострокових прогнозів.

У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми. Але поступово тривалість дня буде зменшуватися, а разом з тим і температура повітря. Особливо прохолодні будуть ночі.

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"Зростає кількість заток арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, тумани і заморозки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед у Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вище кліматичної норми", – зазначила синоптик.

Заходи арктичного повітря очікуються короткочасними і не дуже інтенсивними.

У той же час, за даними кліматолога і співробітниці Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлани Бойченко, до кінця осені в Україні можливі значні опади.

"Цього року на тлі характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо - в листопаді" , - пояснила вона.

Тим часом, за інформацією вчених, в цьому році висока ймовірність "колапсу полярного вихору", що призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі. Тобто ймовірний викид більш холодного арктичного повітря в країни Європи і США.

Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні і січні, може призвести до істотних змін погоди в січні 2024-го.

Погода на жовтень / meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптик розповіла, коли в Україні суттєво похолодає. Вже скоро погода в Україні стане прохолоднішою – пройде атмосферний фронт з дощами і температура повітря трохи опуститься вниз.

Нагадаэмо, Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря. Очікується, що після цього потужність геомагнітного шторму стане слабшою і опуститься до майже 5-ти балів.

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