Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

Погода в Україні в середині осені буде приємна і комфортна, але незабаром Україну накриють перші заморозки.
Метеоролог Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту склала прогноз на основі розрахунків прогностичних центрів Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньострокових прогнозів.
У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми. Але поступово тривалість дня буде зменшуватися, а разом з тим і температура повітря. Особливо прохолодні будуть ночі.
"Зростає кількість заток арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, тумани і заморозки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед у Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вище кліматичної норми", – зазначила синоптик.
Заходи арктичного повітря очікуються короткочасними і не дуже інтенсивними.
У той же час, за даними кліматолога і співробітниці Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлани Бойченко, до кінця осені в Україні можливі значні опади.
"Цього року на тлі характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо - в листопаді" , - пояснила вона.
Тим часом, за інформацією вчених, в цьому році висока ймовірність "колапсу полярного вихору", що призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі. Тобто ймовірний викид більш холодного арктичного повітря в країни Європи і США.
Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні і січні, може призвести до істотних змін погоди в січні 2024-го.
Погода в Україні
Раніше синоптик розповіла, коли в Україні суттєво похолодає. Вже скоро погода в Україні стане прохолоднішою – пройде атмосферний фронт з дощами і температура повітря трохи опуститься вниз.
Нагадаэмо, Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря. Очікується, що після цього потужність геомагнітного шторму стане слабшою і опуститься до майже 5-ти балів.
Читайте також:
- На ринку більше не купите морквину по-корейськи: рецепт хрусткої закуски, яку готували в 90-х
- Найшвидший хачапурі в світі за 12 хвилин: рецепт, який розмітають прямо з жару
- Досить пригощати гостей одним і тим же: цей рецепт закуски здивує всіх