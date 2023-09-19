УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

Марія Тупік
19 вересня 2023, 10:14 оновлено 19 вересня, 10:18
1230
У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
погода, погода в Україні
Погода в Україні на жовтень / pixabay

Погода в Україні в середині осені буде приємна і комфортна, але незабаром Україну накриють перші заморозки.

Метеоролог Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту склала прогноз на основі розрахунків прогностичних центрів Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньострокових прогнозів.

У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми. Але поступово тривалість дня буде зменшуватися, а разом з тим і температура повітря. Особливо прохолодні будуть ночі.

відео дня

"Зростає кількість заток арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, тумани і заморозки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед у Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вище кліматичної норми", – зазначила синоптик.

Заходи арктичного повітря очікуються короткочасними і не дуже інтенсивними.

У той же час, за даними кліматолога і співробітниці Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлани Бойченко, до кінця осені в Україні можливі значні опади.

"Цього року на тлі характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо - в листопаді" , - пояснила вона.

Тим часом, за інформацією вчених, в цьому році висока ймовірність "колапсу полярного вихору", що призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі. Тобто ймовірний викид більш холодного арктичного повітря в країни Європи і США.

Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні і січні, може призвести до істотних змін погоди в січні 2024-го.

Погода на жовтень
Погода на жовтень / meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптик розповіла, коли в Україні суттєво похолодає. Вже скоро погода в Україні стане прохолоднішою – пройде атмосферний фронт з дощами і температура повітря трохи опуститься вниз.

Нагадаэмо, Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря. Очікується, що після цього потужність геомагнітного шторму стане слабшою і опуститься до майже 5-ти балів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама

Головне за день

ЗСУ вразили російський корабель "Сергій Котов" : у Буданова розкрили деталі

ЗСУ вразили російський корабель "Сергій Котов" : у Буданова розкрили деталі

11:53 Україна
Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

10:14 Синоптик
У російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – Ейдман

У російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – Ейдман

09:50 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:32

"До березня 2024 року путінський режим впаде": Ейдман назвав умову зміни влади в РФ

12:21

Яблуко від яблуні: у мами запроданки Повалій психічне захворювання

11:53

ЗСУ вразили російський корабель "Сергій Котов" : у Буданова розкрили деталі

11:47

Покрова 2023 за новим календарем: коли відзначати і що потрібно зробити в цей день

11:35

"Його тіло здалося, а він стогнав і плакав": Ф'юрі наїхав на Усика через бій з Дюбуа

У російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – ЕйдманУ російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – Ейдман
11:01

Китайський гороскоп на жовтень 2023: Тиграм - проблеми, Щурам - любов

10:49

"У клубі на хуторі ‒ і то краще співають": Седокова в Москві зганьбилася фальшивим співом

10:19

"Президент не сказав, що це зробить": у Байдена відповіли, чи дадуть Україні ATACAMS

10:18

Для проціджування сиру і не тільки: чим замінити марлю

Реклама
10:14

Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

10:12

"Безумовна любов": Лідія Подкопаєва показала свою молодшу дочкуВідео

09:48

"Зміна тактики": військовий експерт розкрив, яку ще інфраструктуру може атакувати РФ

09:46

Які продукти потрібно купити на випадок довгих відключень світла: поради експертів

09:36

Пожежу гасять досі, є жертва: всі подробиці удару РФ по ЛьвівщиніФотоВідео

09:31

"Тільки ти не вмирай": в РФ почали молитися за тяжкохворого Ніколаєва

09:29

Гороскоп на завтра 20 вересня 2023: Близнюкам - шлюб, Водоліям - повернення людини з минулого

09:13

Байден хоче, щоб Зеленський особисто відзвітував йому про ситуацію на фронті

09:00

Як прибрати запах вогкості у ванній: не буде ні цвілі, ні смороду

09:00

Восени буде переломний момент, який вирішить долю війни - астролог ВакулінаЕксклюзив

08:59

Вночі РФ атакувала Кривий Ріг: гриміли вибухи, загорілася багатоповерхова будівля

Реклама
08:28

Чому ЗСУ не треба брати поки Токмак?Погляд

08:25

Смерть послабить одне з угруповань у Кремлі: Данілов заявив, що Кадирова могли отруїти

08:20

Окупанти намагалися атакувати ЗСУ у районі Андріївки, але отримали "по зубах"

08:10

Здивує навіть лінивих: рецепт пишних оладок з кабачка від Володимира Ярославського

07:28

"Україна знає, хто керує": Данілов заявив, що в Росії назріває заколот

06:40

РФ атакувала Львів, пролунав вибух, є потерпілий: що відомо

06:22

Що означає для нас можлива смерть КадироваПогляд

05:30

Як прибрати цвіль зі стін назавжди: давно перевірені і робочі способи

04:30

Яке сьогодні свято 19 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:00

"Україні треба дві речі, щоб переламати війну": Черник розкрив подробиці

03:30

Зав'язуйте шнурівки на взутті правильно: топ стильних способів

02:50

Можливі 2 сценарії подальшого розвитку війни: Маломуж назвав ризики для України

02:05

Розкішна Аліна Байкова знялася топлес для відомого глянцю

01:34

Жданов пояснив, чому США повинні домогтися якнайшвидшого роззброєння РФ

18 вересня, понеділок
23:55

Запаморочлива головоломка: лише геній знайде число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмислена класика: Олена Зеленська захопила публіку стильним аутфітом

23:08

Боєприпаси, ракети, танки: ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро

23:01

Зеленський прибув у Нью-Йорк: підтвердив зустріч з Байденом і Конгресом

22:47

"Соромно за мою країну": російська актриса полум'яно звернулася до росіян

22:35

Чорний лебідь КадироваПогляд

Реклама
22:00

Українська ведуча розповіла про зустріч з Пугачовою в Юрмалі: "Тримала за руку"

21:53

Досить пригощати гостей одним і тим же: цей рецепт закуски здивує всіх

21:49

Україна відповіла Грузії на звинувачення в підготовці перевороту "за участю ГУР"

21:40

Росіяни пішли в атаку на звільнені Кліщіївку та Андріївку: чим усе закінчилось

21:29

Керівництво ФГВФО витрачає мільйони на PR, дорогі авто і ноутбуки під час війни - ЗМІ

21:02

ЕксВіаГра Анна Сєдокова поскаржилася на життя в Москві без зручностей

20:52

Курс долара різко вдарить по карману: банкір розкрив вражаючі подробиці

20:22

Чоловіки від 17 до 60 років у реєстрі Міноборони: яким буде облік

20:21

"Так погано, що кінець близький": зірка "Вороніних" розповіла, що мало не померла

19:46

Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти