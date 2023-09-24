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Накриватимуть одна за одною: календар магнітних бур на жовтень 2023

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2023, 16:17 оновлено 24 вересня, 16:17
У жовтні 2023 року в Україну увірвуться 5 геомагнітних штормів, які впливатимуть на людину.
Сонце, погода, магнітна буря
Україну накриють відразу кілька магнітних бур / фото: pexels

В Україні в жовтні буде відразу кілька магнітних бур. У першій половині місяця сонячна активність буде низькою. Про це заявив Центр передбачення космічної погоди Нацагентства океанографічних і атмосферних досліджень США.

Календар магнітних бур на жовтень

Перша магнітна буря накриє Україну вже 1 жовтня. Повідомляється, що вона буде середньої сили. 2 жовтня потужність геомагнітного шторму стане слабшою.

Наступна буря накриє країну 5 жовтня. Вона досягне свого піку вранці. Водночас найсильніший вплив на організм триватиме до глибокої ночі. Повідомляється, що в цей день можуть бути перепади настрою, головні болі, загостряться хронічні захворювання.

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Третя і четверта бурі увірвуться в Україну 13-15 жовтня і 23-26 жовтня. Ці бурі будуть слабкими. Остання буря буде 29-30 жовтня. Її потужність буде середньої сили.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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