Накриватимуть одна за одною: календар магнітних бур на жовтень 2023

В Україні в жовтні буде відразу кілька магнітних бур. У першій половині місяця сонячна активність буде низькою. Про це заявив Центр передбачення космічної погоди Нацагентства океанографічних і атмосферних досліджень США.
Календар магнітних бур на жовтень
Перша магнітна буря накриє Україну вже 1 жовтня. Повідомляється, що вона буде середньої сили. 2 жовтня потужність геомагнітного шторму стане слабшою.
Наступна буря накриє країну 5 жовтня. Вона досягне свого піку вранці. Водночас найсильніший вплив на організм триватиме до глибокої ночі. Повідомляється, що в цей день можуть бути перепади настрою, головні болі, загостряться хронічні захворювання.
Третя і четверта бурі увірвуться в Україну 13-15 жовтня і 23-26 жовтня. Ці бурі будуть слабкими. Остання буря буде 29-30 жовтня. Її потужність буде середньої сили.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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