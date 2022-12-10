Температура впаде до -20 градусів: синоптик розповів, коли в Україні вдарять люті морози

Синоптик переконаний, що грудень в Україні буде досить теплим, а ось в січні-лютому почнеться справжня зима.

В Україну увірвуться морози / pixabay

В Україні погода у грудні буде аномально теплою, але очікуються дощі. А ось пізніше почнеться справжня зима з лютими морозами. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін, повідомляє ТСН.ua.

За даними синоптика, з 11 по 15 грудня в південних і центральних областях країни температура підвищиться до 11-15 градусів тепла вдень і до 4-10 градусів тепла вночі. В інших регіонах очікується 3-6 градусів тепла вдень і 1-3 градуси тепла вночі.

А ось починаючи з 16 грудня в Україні почне холоднішати, але сильних морозів до Нового року очікувати не варто.

"З 16 по 19 число в Україні невелике похолодання і ослаблення опадів. З 20 грудня і до Нового року погода мінлива з плюсами вдень і мінусами вночі і періодичними опадами у вигляді дощу і мокрого снігу", - сказав Щедрін.

Сильні морози в Україні почнеться з другої половини січня. У цей період температура повітря може впасти до 15-20 градусів морозу.

Щедрін зазначив, що ці холоди триватимуть не до кінця зими, весна буде досить ранньою.

Погода в Україні взимку

Раніше повідомлялося, погода в Києві в грудні буде без значних морозів, але з постійними опадами у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Новий рік 2023 також не буде схожий на зимову казку - синоптики обіцяють мокрий сніг на 31 грудня у столиці.

Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", - сказав він.

Інші новини: