Вріже лютий мороз до - 15°: українці дізналися терміни крижаного прогнозу

В Україні погода готує новий крижаний сюрприз. Очікується істотне зниження температури повітря.
В середині грудня прогнозується надходження нової порції холодного повітря. Про це свідчить прогноз погодного радара Ventusky.
Відзначимо, що відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.
Звернемо увагу, що температура повітря може опуститися до 15 градусів морозу.
Коли чекати сильних морозів
Уточнимо, що в Україні вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується у другій декаді грудня.
При цьому найбільш сильне похолодання варто очікувати в західних областях України.
Додамо, що температура повітря в ніч на 16 грудня може опуститися до - 15 градусів.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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