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Вріже лютий мороз до - 15°: українці дізналися терміни крижаного прогнозу

6 грудня 2022, 03:30
Відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.
мороз, сніг, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В Україні погода готує новий крижаний сюрприз. Очікується істотне зниження температури повітря.

В середині грудня прогнозується надходження нової порції холодного повітря. Про це свідчить прогноз погодного радара Ventusky.

Відзначимо, що відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Звернемо увагу, що температура повітря може опуститися до 15 градусів морозу.

Коли чекати сильних морозів

Уточнимо, що в Україні вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується у другій декаді грудня.

При цьому найбільш сильне похолодання варто очікувати в західних областях України.

Додамо, що температура повітря в ніч на 16 грудня може опуститися до - 15 градусів.

Вріже лютий мороз до - 15°: українці дізналися терміни крижаного прогнозу
/ Ventusky

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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