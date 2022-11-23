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Вріже лютий холод: синоптик попередив про аномалію і назвав терміни дубака

23 листопада 2022, 03:05

Станіслав Щедрін розповів, які місяці в Україні будуть найхолоднішими.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

Погода в Україні взимку в сезоні 2022/2023 здивує аномалією, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його прогнозом, цієї зими буде подібна торішньої. Своєю думкою синоптик поділився в ефірі Суспільного.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої й позаминулої зими", — говорить він.

Водночас співрозмовник попередив про те, що в Україні холодними будуть кінець січня та лютий 2023 року.

"Грудень фактично весь буде теплий. Будуть дощі, вологий сніг і слабкий мороз. На різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року - без великих морозів, малосніжна, в основному тепла, з дощами", — додав Щедрін.

Вріже лютий холод: синоптик попередив про аномалію і назвав терміни дубака
Прогноз погоди до січня / gismeteo.com

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Нагадаємо, раніше заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

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