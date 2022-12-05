В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощами

Погода в Україні різко зміниться уже в найближчі дні. З середи, 7 грудня, по всій території нашої держави будуть спостерігатися плюсові температури.
Вони принесуть із собою снігопади і дощі. Про таку зміну погодних умов попередив народний синоптик Станіслав Щедрін.
"Від 7 грудня до України почне надходити низка циклонів з сильними снігопадами та дощами. Вони також принесуть із собою значне потепління по всій країні до +2+10 градусів", – зазначає синоптик.
Раніше синоптики попереджали, що з 5 грудня погода в Україні буде морозною та сніжною. У Карпатах варто очікувати дощ з мокрим снігом, місцями очікується до -13 градусів. Вітер буде східний, південно-східний, 7-12 м/с, а в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, погода в Україні цього тижня буде морозною і сухою, потім прийдуть опади, а температура підніметься до аномально високих позначок. Підвищення температури буде обумовлено впливом антициклону зі сходу.
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