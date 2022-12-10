Вріже дубак до - 31°: українців попередили про дикі морози та назвали дати

Погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.
Синоптики прогнозують, що в грудні і в січні буде багато морозів і вдень, і вночі. Відповідний прогноз опублікував портал Gismeteo.
Звернемо увагу, що наприкінці грудня та на початку січня температура опускатиметься до неймовірних - 30° навіть у Києві.
Не зайве враховувати, що морози вдарять під Новий рік, тому варто бути обережними і не нехтувати попередженнями синоптиків.
Пік морозів очікується 1 і 2 січня – в нічний час до – 31 градуса.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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