Якою буде погода на Новий рік та Різдво 2023: синоптик розповів, чи чекати зимової казки

Синоптики опублікували прогноз погоди у Києві на грудень 2022 та січень 2023 / Фото pixaby

Погода в Києві у грудні буде без значних морозів, але з постійними опадами у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Новий Рік 2023 також не буде схожий на зимову казку - синоптик обіцяє мокрий сніг на 31 грудня в столиці, передає Wisemeteo.

Погода у Києві у грудні 2022

Перший місяць зими в столиці почнеться з невеликих морозів. Стовпчики термометрів покажуть -1 ... -2 градуси. З 8 по 12 грудня нічні морози посиляться до -7 градусів.

Температура повітря вдень у грудні коливатиметься від +1 до + 5 градусів.

Погода на католицьке Різдво 25 грудня

У неділю, 25 грудня, в столиці очікується відносно тепла погода та дощ. Вночі температура повітря не опуститься нижче нуля, а вдень буде відносно тепло - стовпчик термометра підніметься до +5 градусів.

Погода в Києві на Новий Рік

31 грудня погода в Києві буде зовсім не по-зимовому казковою. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря складе близько нуля градусів.

Погода в Києві в грудні / wisemeteo.com

Погода в перший день 2023 року

1 січня в Києві прогнозуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу, нічна температура опуститься до -2 градусів, а вдень підніметься до нуля градусів.

Погода на Різдво 7 січня 2023

У православне Різдво, 7 січня, погода буде морозною, але малосніжною. Вночі термометри покажуть -5 градусів, а вдень температура повітря підніметься до -1 градуса. Синоптик прогнозує невеликий сніг цього дня.

Погода у січні 2023

В цілому, прогноз погоди на січень мало чим відрізняється від грудневого, лише опадів стане менше, а морози в деякі дні посиляться до -11 градусів вночі.

У період з 8 по 16 січня нічні морози очікуються на рівні від -7 до -14 градусів, вдень температура повітря складе від -1 до -6 градусів.

У другій та третій декаді січня синоптик прогнозує більш теплу погоду.

Погода в Києві в січні 2023 / wisemeteo.com

Раніше Главред писав, що у Києві на новорічно-різдвяні свята встановлять ялинку, однак не буде концертної програми і фудмаркетів.

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

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