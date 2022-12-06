Україну атакують найсильніші снігопади: синоптики назвали дати снігового циклону

Снігопад 7 грудня в Україні буде майже весь день. Крім того, Україну накриють крижані дощі.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. Як прогнозують синоптики, з 7 грудня в Україну почне надходити ряд циклонів з сильними снігопадами і дощами.

Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін, ці циклони також принесуть з собою значне потепління по всій країні до +2 +10 градусів.

Згідно з даними сайту ventusky.com, снігопад 7 грудня в Україні буде майже весь день.

Крім того, крижаний дощ прогнозується по лінії Карпат, а снігопади спостерігатимуться майже у всіх західних регіонах, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях.

Снігопади і крижані дощі в обід дійдуть якраз в центр України. Снігопади охоплюватимуть Житомирську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, частково Полтавську, Кіровоградську та Миколаївську. Водночас, сніг випаде і на Закарпатті, місцями у Львівській, Рівненській та Донецькій областях.

Увечері 7 грудня снігопади сконцентруються на півночі України і торкнуться частини центральних регіонів. Крижаний дощ очікується в Кіровоградській, Дніпропетровській і частково в Полтавській області.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні 1 грудня буде дуже неприємною. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу, а перші дні зими принесуть сніг і крижаний дощ. Про це свідчать дані прогнозу метеосайта Ventusky.

Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що погода в Україні буде морозною до середини грудня. Після 12 грудня в Україну повернеться комфортна і не дуже зимова погода.

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