Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

У Львові буде найхолодніше. Там температура повітря опуститься до +5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: УНІАН

Якою буде погода вночі 6 жовтня

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

У яких областях будуть лити дощі та сніг

Погода в Україні 6 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 6 червня в Україні буде хмарно. Очікуються дощі, особливо у західних областях. У Києві істотних опадів не буде.

Температура повітря підвищиться до 12-15 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході - 9-12 градусів тепла. На півдні та сході буде достатньо тепло - 15-20 м/с.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: ventusky

Погода 6 жовтня

В Україні 6 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей, крім північних та східних областей. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг. Вночі та вранці в Україні буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°; вдень 10-15°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 6 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: meteoprog

Погода 6 жовтня у Києві

У Києві 6 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

