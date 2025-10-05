До України повертається тепло: у яких регіонах розігріє до +23 °С

Впродовж нового робочого тижня буде відносно тепло, але парасольки не варто ховати.

Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода з 6 по 12 жовтня

У які регіони повернеться тепла погода

Новий робочий тиждень принесе українцям мінливу погоду. У більшості областей нашої країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру. Небо буде хмарним, а вранці можливий туман. При цьому температура повітря буде досить комфортною. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на 6 жовтня

У понеділок, 6 жовтня, у західних областях очікуються помірні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом. Подекуди можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С; у південних та східних регіонах вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С, у Криму до +22 °С.

Погода на 6 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 7 жовтня

У вівторок, 7 жовтня, дощова погода очікується на заході країни та в Одеській області. Опади можливі також у центральних регіонах — переважно вранці та вдень. На решті території України — без суттєвих опадів. Вночі та вранці подекуди очікується туман.

Температура повітря в західних областях очікується в межах +3…+8 °С вночі та +9…+14 °С вдень; на решті території України вночі +8…+13 °С, вдень +14…+19 °С, на півдні та крайньому сході +17…+22 °С.

Погода на 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 8 жовтня

У середу, 8 жовтня, в Одеській області, а також місцями у Криму очікуються дощі. В решті регіонів України буде переважно сухо.

Температура повітря в західних областях очікується в межах +3…+8 °С вночі та +11…+16 °С вдень; на решті території України в нічний час +8…+13 °С, вдень +15…+20 °С, подекуди +20…+23 °С.

Погода на 8 жовтня / фото: meteoprog

Погода на 9 жовтня

У четвер, 9 жовтня, під впливом циклону, що прийде з Чорного моря, дощі накриють більшість південних, центральних і східних областей. Подекуди опади будуть інтенсивними, а на півдні можливі грози.

Температура повітря вночі передбачається в межах +9…+14 °С, у західній частині +3…+8 °С; вдень +11...+17 °С.

Погода на 9 жовтня / фото: ventusky

Погода на 10 жовтня

У п'ятницю, 10 жовтня, вночі дощ та вітер очікуються на Лівобережжі України. Вдень кількість опадів зменшиться також "розійдуться" хмари.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у денний час +12…+17 °С.

Погода на 10 жовтня / фото: ventusky

Погода на 11 жовтня

У суботу, 11 жовтня, під впливом виступу антициклону по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, у денний час +13…+18 °С.

Погода на 11 жовтня / фото: ventusky

Погода на 12 жовтня

У неділю, 12 жовтня, буде сухо по всій країні. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура вночі становитиме +5…+10 °С, вдень повітря прогріється до +14…+19 °С.

Погода на 12 жовтня / фото: ventusky

Як писав Главред, в Україні 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з у південних та східних областях. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 5 жовтня в Україні буде тепліше. Холоднеча затримається лише на заході - 9-12 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів тепла. У центральних областях очікується +12+18 градусів, а на півночі - 12-14 градусів тепла.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що перша половина жовтня в Україні пройде з дощами, але з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

