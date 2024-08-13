Такої сильної бурі давно не було: країну атакував потужний геомагнітний шторм

Потужність магнітної бурі зросла до майже максимальних 9-ти балів.

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В Україні вдарила дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні почалася дуже сильна магнітна буря. Потужний сплеск був після спалахів на Сонці, які спричинили північне сяйво. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітний шторм перебуває на високому рівні ще з кінця липня. Очікувалося, що після 8 серпня магнітна буря піде на спад. Однак наступного дня вона раптово посилилася до 6-ти балів.

На такому рівні буря протрималася до 11 серпня включно. 12 серпня вона зросла до майже 9-ти балів, що зробило її неймовірно потужною. Після цього потужність бурі знизилася до 6-ти балів. Очікується, що 14 серпня сила бурі стане 4-бальною, а 15 серпня - 3-бальною. Після цього вона опуститься до мінімуму.

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В Україні вдарила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 14 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 61 сонячну пляму.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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