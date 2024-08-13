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Північне сяйво в Україні: регіони накрила небезпечна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
13 серпня 2024, 05:58
371
Потужність магнітної бурі, яка звалилася на країну, досягла майже 9-ти балів.
північне сяйво, магнітна буря, погода
Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря / фото: pixabay

В Україні почалося справжнє північне сяйво через потужну магнітну бурю. Вона сильно затягується після потужних спалахів на Сонці. Про це повідомляє meteoagent.

Варто зазначити, що магнітна буря почалася ще наприкінці липня і постійно то посилювалася, то слабшала. 6-8 серпня її потужність була на рівні 4-х балів. Після цього вона почала раптово підвищуватися.

9-11 серпня включно геомагнітний шторм зупинився на рівні майже 7-ми балів. 12 серпня потужність магнітної бурі злетіла до майже 9-ти балів, що робить її неймовірно сильною.

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Очікується, що 13 серпня сила бурі почне зменшуватися. 15 серпня вона може зупинитися на рівні 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

магнітна буря
Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 13 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 13 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 79 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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