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Влупить +12 і литиме дощ: синоптики попереджають українців про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
12 серпня 2024, 19:45
662
Спека в Україну почне повертатись вже із середини тижня, кажуть синоптики.
погода
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 13 серпня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджають жителів східних, більшості центральних, Сумської, Миколаївської, Запорізької областей та Криму.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 13 серпня вночі в Україні дуже похолоднішає. Температура повітря може опуститися до +12 градусів. Вже із середини тижня в Україну почне повертатись спека. Її пік передбачається 16-20 серпня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 13 августа
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: ventusky

Погода 13 серпня

В Україні 13 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на території північно-східних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°; у південній частині країни вночі 15-20°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 13 серпня в Україні буде тепла, але місцями дощова погода. Найтепліше буде в Запорізькій області. Там температура повітря підвищиться до +18...+33 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+23 градусів.

погода 13 августа
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: meteoprog

Погода 13 серпня у Києві

У Києві 13 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 15°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 августа
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 11 серпня погода по всій країні буде переважно спокійною і помірно теплою. Переважатиме антициклональний тип погоди, тому в більшості областей нашої країни вона очікується стійкою, як і 10 серпня, з комфортною температурою повітря і помірним вітром.

Літні температури у цьому році вразили не лише українців, але й багатьох мешканців інших країн. Згодом з'ясувалося, що 2024 рік може стати найбільш жарким за всю історію спостережень. Про це заявили науковці із Європейської служби зміни клімату.Напередодні, 9 серпня в Україні погода була дощовою та грозовою. Про це повідомляв Укргідрометцентр. Сильні зливи пройшли на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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