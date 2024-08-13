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Україну охопить сильний антициклон Mashal: яка погода буде 14 серпня

Юлія Закрепа
13 серпня 2024, 13:10
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Наталія Діденко повідомила, що після 16 серпня очікується подальше потепління в Україні.
Україну охопить сильний антициклон Mashal: яка погода буде 14 серпня
Яка погода 14 серпня / фото: ua.depositphotos.com

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 серпня Україна опиниться в зоні впливу антициклону Mashal, що забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду. Відсутність атмосферних фронтів сприятиме ясному небу.

У дописі на сторінці у Facebook Діденко розповіла, що температура повітря протягом дня коливатиметься від +24 до +29 градусів, а на Закарпатті та південних регіонах місцями досягатиме +30 +31 градуса.

Вона також повідомила, що після 16 серпня очікується подальше потепління, тож, за словами синоптика, любителі тепла ще матимуть можливість насолодитися гарною погодою.

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Погода у Києві 14 серпня

Синоптик повідомила, що у Києві очікується суха та сонячна погода. Нічна температура становитиме +11 +14 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько +23 градусів.

Кілька тижнів тому в Україні тривала сильна спека. Синоптики, прогнозуючи незначне зниження температури, застерігали, що це "похолодання" буде короткочасним.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що синоптики попереджають українців про небезпеку. 13 серпня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 13 серпня вночі в Україні дуже похолоднішає.

В Україні регіони накрила небезпечна магнітна буря. В Україні почалося справжнє північне сяйво через потужну магнітну бурю. Вона сильно затягується після потужних спалахів на Сонці.

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