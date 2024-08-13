Україну охопить сильний антициклон Mashal: яка погода буде 14 серпня

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 серпня Україна опиниться в зоні впливу антициклону Mashal, що забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду. Відсутність атмосферних фронтів сприятиме ясному небу.
У дописі на сторінці у Facebook Діденко розповіла, що температура повітря протягом дня коливатиметься від +24 до +29 градусів, а на Закарпатті та південних регіонах місцями досягатиме +30 +31 градуса.
Вона також повідомила, що після 16 серпня очікується подальше потепління, тож, за словами синоптика, любителі тепла ще матимуть можливість насолодитися гарною погодою.
Погода у Києві 14 серпня
Синоптик повідомила, що у Києві очікується суха та сонячна погода. Нічна температура становитиме +11 +14 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько +23 градусів.
Кілька тижнів тому в Україні тривала сильна спека. Синоптики, прогнозуючи незначне зниження температури, застерігали, що це "похолодання" буде короткочасним.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що синоптики попереджають українців про небезпеку. 13 серпня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 13 серпня вночі в Україні дуже похолоднішає.
В Україні регіони накрила небезпечна магнітна буря. В Україні почалося справжнє північне сяйво через потужну магнітну бурю. Вона сильно затягується після потужних спалахів на Сонці.
Більше цікавих новин:
- Фінансовий гороскоп на тиждень із 12 до 18 серпня: кому підфартить наприкінці літа
- Гороскоп на завтра 14 серпня: Стрільцям - інтригуючі зміни, Водоліям - вдалий день
- Церковне свято 13 серпня: що заборонено робити у день Максима Сповідника
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред