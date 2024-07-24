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Київ накрило критично забруднене повітря: може впливати на самопочуття

Руслана Заклінська
24 липня 2024, 19:14
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Спекотна погода погіршує якість повітря в Києві, діоксид азоту досягне критичних показників, попередили в Укргідрометцентрі.
Київ накрило критично забруднене повітря: може впливати на самопочуття
Вміст діоксиду азоту в повітрі перевищить норму в 5 разів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

З 24 по 28 липня у Києві прогнозують погіршення якості повітря. Вміст діоксиду азоту в повітрі досягне критичного рівня. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Український гідрометеорологічний центр попереджає, що концентрація діоксиду азоту перевищить в 5 разів допустимі норми. Це може негативно вплинути на здоров'я мешканців столиці.

"Спекотна, суха та маловітряна погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

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За словами фахівців, ситуація з якістю повітря у Києві покращиться 29-30 липня.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, після тимчасового зниження температури спека знову повернеться в Україну з 28 липня. Найвищі температури, до +34…+37 градусів, очікуються в південних областях і на південному сході, повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Також в Україні продовжують фіксувати рекордно високі температури, ця тенденція може посилюватись. Як повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, у найближчі 10 днів спека трохи послабиться, але температура залишиться вищою за кліматичні норми для літа. Очікується, що після 18-19 липня новий антициклон зменшить екстремальні температури, проте істотних змін не прогнозується.

Як повідомляв Главред, фахівці NASA зафіксували на Сонці темну плазму, яка з ймовірністю 60% може спричинити відключення електроенергії на Землі цього тижня. Викид, що має температуру близько 36 000 градусів за Фаренгейтом, може викликати коливання в електромережі та порушити радіо-, авіаційний і супутниковий зв'язок.

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