Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

Високі температури повітря переважатимуть до кінця серпня і в перші дні вересня, прогнозує синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні в останні дні серпня буде дуже спекотною / УНІАН

Погода в Україні цього тижня буде спекотною. Найвища температура повітря очікується на лівобережній Україні 28-29 серпня - там стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів. На Півдні можливі дощі, на решті території України буде сухо. Такий прогноз погоди на тиждень озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, невеликий циклон над Чорним морем протягом наступних кількох діб принесе хмарну погоду та короткочасні дощі з грозами південним регіонам. На Півдні невелике послаблення спеки очікується в останні дні серпня. Температура повітря становитиме +17...+22 вночі та +27...+32 вдень, пише NV.

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Решта території країни цього тижня буде без опадів, температура повітря становитиме +15...+20 вночі та +29...+34 вдень.

Погода в Україні 28 серпня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 29 серпня / meteo.gov.ua

"Усе це перевищує серпневі норми, адже зазвичай наприкінці календарного літа починається тенденція до зниження температури. Але зараз поки що утримується навіть спекотна повітряна маса", - сказала Птуха.

Прогноз погоди на 30 серпня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 31 серпня / meteo.gov.ua

Якою буде погода в Україні у вересні 2024 року

У перші дні вересня антициклон із північних широт забезпечуватиме погоду без опадів у більшості областей. А в південних частинах України продовжить свій вплив поле зниженого тиску над Чорним морем, тож на південному сході цими днями можуть пройти короткочасні дощі.

Погода в Україні зміниться лише 3 вересня.

"Температура повітря нарешті буде нижчою +30, і загалом температурні значення по країні зменшаться на 5 градусів, якщо порівнювати з поточним тижнем", - зазначила синоптик.

Погода в Києві

Цього тижня в столиці України стабільно без опадів, але трохи більше може бути хмарності. Температура повітря вдень +31...+33 і не вище +32 наприкінці тижня. У нічні години +18...+20.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Прогноз погоди на осінь 2024 в Україні

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в осінні місяці.

За її словами, останніми роками у вересні в Україні зберігається метеорологічне літо, іноді зі спекою до +38 градусів.

У жовтні можна очікувати бабине літо, яке зазвичай трапляється щороку і може тривати від трьох днів до тижня або навіть десяти днів, залежно від погоди.

Листопад, своєю чергою, вже починає бути наближеним до зими. Цей місяць зазвичай більш дощовий і похмурий.

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