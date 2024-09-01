Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься "бабине літо"

Синоптики попереджають, що грозові дощі очікуються у багатьох областях країни.

https://glavred.net/synoptic/nakroyut-shtormovoy-veter-i-grozy-kogda-v-ukrainu-vorvetsya-babe-leto-10593425.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 2 вересня буде спекотною. Водночас у деяких областях можуть бути дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні 2 вересня переважно буде сухо. Спека у регіонах може тривати аж до 11 вересня. Саме на цю дату припадає кінець першого "бабиного літа".

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Погода 2 вересня

В Україні 2 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у північно-східних, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. Вітер в цей день буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 2 вересня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+34 градусів. Найнижча температура буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+28 градусів.

Погода 2 вересня у Києві

У Києві 2 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°; у Києві вночі близько 20°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред