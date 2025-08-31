Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Погода в Україні у вересні буде загалом спекотною, але синоптики назвали регіони, де можливий сніг.

Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Що відомо:

Якою буде температура повітря у вересні

Чи буде сніг у вересні

Коли Україну накриє спека у вересні

Погода в Україні вже у вересні може бути морозною та сніжною. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, повідомляє 24 канал.

"Заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір'ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. То ж і в цьому році заморозки ймовірні ... Так, звичайно можливий (сніг - ред.), особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду", – сказала Віра Балабух.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Типовою рисою осені також є тривалі затяжні дощі. Однак цього року вересень буде теплим. Середня температура може бути вищою на 1 градус вище за норму.

Раніше навіть були зафіксовані температурні рекорди - 38,8 градусів тепла. Водночас цього року такі показники не очікуються.

"Така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним", – наголосила Віра Балабух.

Про персону: Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

