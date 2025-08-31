Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Що відомо:
Погода в Україні вже у вересні може бути морозною та сніжною. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, повідомляє 24 канал.
"Заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір'ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. То ж і в цьому році заморозки ймовірні ... Так, звичайно можливий (сніг - ред.), особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду", – сказала Віра Балабух.
Типовою рисою осені також є тривалі затяжні дощі. Однак цього року вересень буде теплим. Середня температура може бути вищою на 1 градус вище за норму.
Раніше навіть були зафіксовані температурні рекорди - 38,8 градусів тепла. Водночас цього року такі показники не очікуються.
"Така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним", – наголосила Віра Балабух.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.
Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
Про персону: Віра Балабух
Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.
