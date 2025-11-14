Потужний вітер, зливи та похолодання: погода різко зміниться найближчими днями

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних
- Коли синоптики прогнозують похолодання
- У яких регіонах будуть дощі
Погода в Україні на вихідних буде різною. Подекуди очікується навіть похолодання. Однак вже у понеділок буде тепліше. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Водночас не слід очікувати довготривалого тепла, адже 19-20 листопада істотно похолоднішає на території західних, північних, центральних областей.
Погода 15 листопада
У суботу, 15 листопада, невеликі дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря триматиметься на рівні 8-12 градусів тепла. Найхолодніше буде у зоні дощів. Там температура повітря вдень опуститься до 5-8 градусів тепла.
Погода 16 листопада
У неділю, 16 листопада, буде прохолодніше. Температура повітря у більшості областей опуститься до 3-8 градусів тепла. Трохи тепліше буде лише на території південних областей.
Погода у Києві
У Києві 15 листопада дощ буде надвечір. Також у цей день очікуються сильні пориви південно-західного вітру. Температура повітря підвищиться до +10 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.
Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.
Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.
