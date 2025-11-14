Рус
Потужний вітер, зливи та похолодання: погода різко зміниться найближчими днями

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2025, 18:25
Синоптики розповіли, у яких областях слід очікувати дощі та коли прийде похолодання.
Прогноз погоди в Україні на вихідних / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Коли синоптики прогнозують похолодання
  • У яких регіонах будуть дощі

Погода в Україні на вихідних буде різною. Подекуди очікується навіть похолодання. Однак вже у понеділок буде тепліше. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Водночас не слід очікувати довготривалого тепла, адже 19-20 листопада істотно похолоднішає на території західних, північних, центральних областей.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 15 листопада

У суботу, 15 листопада, невеликі дощі очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря триматиметься на рівні 8-12 градусів тепла. Найхолодніше буде у зоні дощів. Там температура повітря вдень опуститься до 5-8 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода 16 листопада

У неділю, 16 листопада, буде прохолодніше. Температура повітря у більшості областей опуститься до 3-8 градусів тепла. Трохи тепліше буде лише на території південних областей.

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві 15 листопада дощ буде надвечір. Також у цей день очікуються сильні пориви південно-західного вітру. Температура повітря підвищиться до +10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

