Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2025, 05:55
442
Ця магнітна буря дуже сильна і вона може серйозно вплинути на ваше здоров'я.
магнітна буря
Україну накрила затяжна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Вона раптово почала затягуватися і знову посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

Потужний геомагнітний шторм накрив країну 5 вересня. Тоді буря вдарила з потужністю 6 балів. 7 вересня сила шторму опустилася до п'яти балів. Однак уже наступного дня потужність бурі знову зросла до шести балів.

відео дня

У період з 11 до 13 вересня включно шторм зупинився на потужності чотири бали. Вважалося, що потужність бурі й далі йтиме на спад, але вже 14 вересня вона вдарила з новою потужністю. Очікується, що до 16 вересня включно геомагнітний шторм протримається на рівні п'яти балів.

магнітна буря
Україну накрила 5-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 15 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 14 сонячних плям.

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і Зеленського

"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і Зеленського

06:47Світ
Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

05:55Синоптик
Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

04:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

Останні новини

07:10

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

06:47

"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і ЗеленськогоВідео

06:20

Чому політика Трампа веде до поразки демократійПогляд

05:55

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

05:39

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру Y

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
04:30

Знак від Всесвіту: шість знаків зодіаку отримають цінний шанс 15 вересня

04:00

Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

03:32

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

02:30

Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

Реклама
01:53

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:30

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

14 вересня, неділя
23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

23:47

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

23:45

Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

22:52

Правда про заправку: експерт розвінчав головний міф, у який вірять водії

22:33

"Давно настав час": соратник Трампа назвав умову нових санкцій проти РФ

22:26

"Ого, змінилася!": у Мережі обговорюють новий образ Христини Соловій

21:45

"Є хороші результати": Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті

21:21

Святослав Вакарчук хрестив первістка: кого покликав у хрещені

Реклама
21:13

Один на кордоні: Статкевич як символ білоруської незламностіПогляд

20:58

Удар по режиму Путіна у 500%: у США вигадали, як обійти Трампа і запровадити санкції

20:50

Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: про що йдеться

19:43

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:39

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:27

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

19:24

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під КиєвомФото

19:15

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанніВідео

18:46

"Золоті дні": коли за місячним календарем найкраще садити озимий часник восениВідео

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:23

Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:01

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

15:59

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

15:56

В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

15:26

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:14

Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

15:04

Красиві, але небезпечні: дерева, які швидко перетворюють подвір'я на кошмарВідео

Реклама
14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо автоВідео

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти