Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Ця магнітна буря дуже сильна і вона може серйозно вплинути на ваше здоров'я.

Україну накрила затяжна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Вона раптово почала затягуватися і знову посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

Потужний геомагнітний шторм накрив країну 5 вересня. Тоді буря вдарила з потужністю 6 балів. 7 вересня сила шторму опустилася до п'яти балів. Однак уже наступного дня потужність бурі знову зросла до шести балів.

У період з 11 до 13 вересня включно шторм зупинився на потужності чотири бали. Вважалося, що потужність бурі й далі йтиме на спад, але вже 14 вересня вона вдарила з новою потужністю. Очікується, що до 16 вересня включно геомагнітний шторм протримається на рівні п'яти балів.

Україну накрила 5-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 15 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 14 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

