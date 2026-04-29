Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

Уже на початку травня температура в окремих регіонах підніметься до +20…+22°.

Коли в Україну прийде довгоочікуване тепло

Головне з новини:

Потепління до +22° очікується вже на початку травня

Квітень завершується дощами та заморозками

Після затяжної прохолоди та нічних заморозків Україна нарешті отримає відчутний ковток весняного тепла. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, оприлюдненим на порталі meteoprog, уже на початку травня температура в окремих регіонах підніметься до +20…+22°, а погода стане стабільнішою.

Четвер, 30 квітня

Кінець квітня зустріне українців нестійкою атмосферою. У більшості областей, окрім заходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози та дрібний град. Вітер посилюватиметься під час опадів. Ніч залишиться холодною: +1…+6°, на півночі та заході - заморозки до 0…–3°. Вдень повітря прогріється лише до +10…+15°.

П'ятниця, 1 травня

У нічні години опади охоплять крайній захід, а вдень - північ, схід і частину центру. Вітер зберігатиме швидкість 5–10 м/с. Температура вночі - +2…+7°, місцями знову можливі заморозки. У денні години очікується +10…+16°.

Субота, 2 травня

Субота принесе Україні переважно суху погоду. Лише на сході та в Приазов’ї можливий локальний дощ. Нічні температури залишаться прохолодними - +2…+7°, із заморозками на ґрунті. Вдень стане тепліше: +12…+17°, хоча північно-східні області ще залишаться в межах близько +10°.

Неділя, 3 травня

Кінець тижня нарешті подарує відчутне весняне потепління. Переважатиме малохмарна погода без опадів, лише Приазов’я та Крим отримають денні дощі. Вночі - +2…+7° із локальними заморозками, зате вдень температура підскочить до +15…+20°, а на крайньому заході - до +22°.

Главред раніше писав, що 29 квітня на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

Крім того, у середу, 29 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна й нестійка погода. Вночі істотних опадів синоптики не прогнозують, проте вже зранку й удень пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Також на Львівщині 29 квітня погодні умови формуватиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна, але здебільшого суха погода, вночі можливі заморозки.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

