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Штормити буде сильно: Україну накриє сонячний радіаційний шторм

Марія Тупік
17 липня 2023, 21:29 оновлено 17 липня, 21:32
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За останні 24 години на Сонці сталося шістнадцять спалахів класу C і три спалахи класу M.
Магнітні бурі в Україні
Магнітні бурі в Україні / Колаж Главред, фото goodfon.com

Магнітосфера Землі 18 липня буде в збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується. Як повідомляє meteoprog, можливий сонячний радіаційний шторм.

Як повідомляють фахівці, в останню добу сонячна активність була на помірному рівні.

За останні 24 години на Сонці сталося шістнадцять спалахів класу C і три спалахи класу M, тобто середні великі спалахи, максимальним з яких був спалах класу M4,02.

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Цей спалах може спричинити помірний рівень перешкод на денній стороні Землі та спричинити сонячну радіаційну бурю.

Очікується, що у вівторок, 18 липня, геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з ймовірністю спалахів класу X.

Сонячна активність на 18 липня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму - 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму - 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М - класу - 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х - класу - 25%

Погода в Україні 18 липня

За даними синоптиків, вдень 18 липня у більшості центральних, Сумській та Харківській областях будуть грози місцями шквали 15-20 м/ с.

Прогноз на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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