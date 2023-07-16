Увірвався майже 6-бальний шторм: потужна магнітна буря обрушилася на Україну

Магнітна буря в Україні почалася відразу з потужною силою. Вона досягає майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Буря обрушилася на Землю ще 15 липня. Однак в той день вона була досить слабкою і не перевищувала 3 балів. Вже 16 липня потужність магнітної бурі різко підскочила до понад 5-ти балів.
За прогнозом експертів, не варто чекати, що вже скоро буря закінчиться. Потужна активність триватиме щонайменше 3 дні - до 18 липня включно. Весь цей час сила магнітної бурі буде на рівні майже 6-ти балів.
Лише 19 липня її сила зменшиться і буря піде на спад.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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