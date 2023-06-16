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Вдарить сильне пекло: синоптики попередили про потужну атаку спеки в Україні

Марія Тупік
16 червня 2023, 19:52 оновлено 16 червня, 20:44
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Завтра, 17 червня, в Україні практично не буде дощів, крім заходу, де опади будуть сильними з грозами і на сході.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні у найближчі вихідні буде дуже спекотною. Як прогнозую синоптики, після відносно прохолодної погоди 17-18 червня будуть літніми і переважно сонячними.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань в Facebook повідомив, що "особливістю першої половини червня були холодні вихідні з середньодобовими температурами 14-15°, що нижче норми на 5-6º і відповідали значенням середини вересня".

"А ось найближчі вихідні будуть літніми і переважно сонячними! Скандинавський антициклон, що сформувався в холодному повітрі, посилює свій вплив на центральну Україну, в той же час продовжує блокувати переміщення контрастних атмосферних фронтів, які "зависли" над Заходом і Сходом України, обумовлюючи там зливові дощі", — пише Постригань.

За його прогнозом, літня спокійна погода з високими денними градусами втримається і на початку нового тижня, але з середи, 21 червня, в день літнього сонцестояння погода зміниться.

Температура повітря на вихідні

  • на заході - вночі 11-16°, вдень 19-24°;
  • у Карпатах - вночі 9-14 °, вдень 12-17 °;
  • на сході (Донецька і Луганська області) - вночі 14-19°, вдень 20-25°;
  • решта території - вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Вдарить сильне пекло: синоптики попередили про потужну атаку спеки в Україні
Карта погоди / meteoprog.com

Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні:

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Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини червня відчується суттєве потепління.

За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

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