На Україну насувається аномальна спека: синоптики назвали найнеприємніші дні

Україну атакує неймовірно спекотна погода. Де і коли чекати +38.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в липні в Україні

Синоптики метеоресурсів прогнозують, що липень буде трохи тепліше червня. Водночас місяць матиме суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів.

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Попередньо, максимальною температурою буде + 35 градусів.

Погода на червень в Україні / скріншот wisemeteo

Погода на серпень

За даними синоптиків Wisemeteo серпень буде в Україні спекотним та без дощів.

За їхніми даними, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Погода в Україні на серпень / скріншот wisemeteo

Погода в Україні

Як повідомляють синоптики, з кінця червня відчується суттєве потепління.

За їх словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

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