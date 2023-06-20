На Україну насувається аномальна спека: синоптики назвали найнеприємніші дні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Погода в липні в Україні
Синоптики метеоресурсів прогнозують, що липень буде трохи тепліше червня. Водночас місяць матиме суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів.
Попередньо, максимальною температурою буде + 35 градусів.
Погода на серпень
За даними синоптиків Wisemeteo серпень буде в Україні спекотним та без дощів.
За їхніми даними, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
Погода в Україні
Як повідомляють синоптики, з кінця червня відчується суттєве потепління.
За їх словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.
Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.
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